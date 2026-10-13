Νίκολιτς: «Έτοιμος ο Βάργκα και θα δούμε για πόσο, να είμαστε επιθετικοί με γεμάτο ρεζερβουάρ»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου ενόψει Σαχτάρ αναφέρθηκε στην κατάσταση του Μπάρναμπας Βάργκα και μίλησε για τα επίπεδα ενέργειας και ποιότητας που απαιτούνται σε ένα εκτός έδρας ματς Champions League όπως το αυριανό.

Να παίξει με επιθετικό τρόπο και να καταθέσει μεγάλη ενέργεια και ποιότητα περιμένει από την ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς στην αυριανή αναμέτρηση με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ τόνισε ότι τα παιχνίδια του Champiosn League και ειδικά τα εκτός έδρας είναι δύο επίπεδα υψηλότερα σε σχέση με αυτά που είχε να αντιμετωπίσει η Ένωση πέρυσι στο Conference League, ωστόσο ο ίδιος έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες του ότι μπορούν να τα καταφέρουν με έμπνευση την υποστήριξη των 10.000 οπαδών τους.

Ο Νίκολιτς υπογράμμισε πως ο Μπάρναμπας Βάργκα είναι έτοιμος, θα προπονηθεί και μένει να αποφασιστεί για πόσα λεπτά θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί, σε συνεννόηση με το ιατρικό τιμ, ενώ δεν θέλησε να ανοίξει τα χαρτιά του για το αν σκέφτεται να αλλάξει σχηματισμό επιλέγοντας μια διάταξη με περισσότερους μέσους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο ανέφερε: «Το αυριανό ματς θα είναι πολύ απαιτητικό. Σε αυτό το επίπεδο τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Θέλουμε να κάνουμε μια καλή εμφάνιση και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Γνωρίζουμε ότι όλοι οι αντίπαλοι είναι δύσκολοι. Θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο και να πάρουμε τη νίκη. Η Σαχτάρ είναι πολύ καλή ομάδα, έχει πολλούς καλούς Βραζιλιάνους παίκτες, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτή. Παίζουν ωραίο ποδόσφαιρο, δεν πρέπει να κάνουμε λάθη και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Θα έχουμε 10.000 οπαδούς μας που θα μας δώσουν την έμπνευση. Θέλουμε από τους παίκτες να ευχαριστηθούν το παιχνίδι. Έχουμε ήδη αποδείξει ότι μπορούμε να πετύχουμε και θα προσπαθήσουμε να το δείξουμε και αύριο».

Για τις μεγάλες περσινές ευρωπαϊκές εκτός έδρας νίκες και αν μπορεί η ΑΕΚ να το επαναλάβει στο Champions League: «Δεν μπορώ να καταλήξω σε συμπεράσματα. Λένε ότι στην Αγιά Σοφιά είμαστε εκπληκτικοί και στα εκτός έδρας όχι τόσο. Θεωρώ όμως ότι παίζουμε καλά και εντός και εκτός έδρας. Είναι φυσιολογικό να παίζεις καλά εντός έδρας. Στο Champions League κάθε αναμέτρηση είναι απαιτητική, ιδίως εκτός έδρας. Εκτός νιώθει κάποιος πιο χαλαρός, επειδή κάποιοι δεν σε περιμένουν να αποδώσεις σε υψηλό επίπεδο. Εγώ δεν συμφωνώ. Εμείς θα πολεμήσουμε, και δεν βλέπω κάποια σχέση με πέρυσι. Μιλάμε για δύο επίπεδα πιο ψηλά, χωρίς να υποτιμώ το Conference. Το απολαύσαμε πέρυσι, αλλά τώρα είμαστε σε διαφορετικό επίπεδο, σε ενέργεια και σε ποιότητα και θα προσπαθήσουμε να το βγάλουμε αύριο. Είναι στο χέρι μας, έχουμε γεμάτο ρεζερβουάρ και θα βγάλουμε τον καλύτερο εαυτό μας».

Για την κατάσταση του Βάργκα και την ετοιμότητά του: «Ο Μπάρνι είναι μαζί μας. Θα προπονηθεί. Είναι σκληρός παίκτης με πολύ καλή νοοτροπία. Τον αγαπώ. Είναι μαχητής, ένας παίκτης ομάδας και χαίρομαι που τον έχω. Έκανε μεγάλη προσπάθεια για να είναι έτοιμος. Δεν θέλω να το παίξω σοφός και να τον χρησιμοποιήσω ενώ δεν είναι τελικός. Τον χρειαζόμαστε για όλη τη χρονιά και θα πρέπει να συνυπολογίσω με το ιατρικό τιμ πόσα λεπτά μπορεί να παίξει».

Για τον Ζούμπκοφ, αν μπορεί να παίξει και αν τον βοήθησε δίνοντας του στοιχεία για τη Σαχτάρ: «Μπορεί να αγωνιστεί. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και άνθρωπος. Προσπαθεί να προσαρμοστεί, τραυματίστηκε με την Εθνική του, είχε ένα πρόβλημα στην πλάτη, αλλά προπονείται και είναι έτοιμος. Στη Σαχτάρ υπάρχουν τρεις με τέσσερις παίκτες από τότε που έπαιζε εκεί. Έχουν αλλάξει πολλά. Γνωρίζω κι εγώ προσωπικά τον Σρνα, αλλά γενικά όλοι ξέρουμε ο ένας την ομάδα του άλλου».

Για το αν πρέπει να περιμένουμε ένα διαφορετικό σχηματισμό με γεμάτο άξονα όπως πέρυσι στη Φλωρεντία: «Ήταν κομμάτι του πλάνου μας, αλλά έγινε και αναγκαστικά λόγω τραυματισμών. Θα βρούμε τρόπο για να έχουμε την κατάλληλη διάταξη. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα χρησιμοποιήσουμε περισσότερους μέσους από ό,τι συνήθως. Πάντα προσπαθούμε να βρούμε τους καλύτερους παίκτες σε επίπεδο τακτικής».