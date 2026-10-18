Ο Έντσο Μαρέσκα έδωσε το νεότερο update για τους τραυματισμούς των παικτών της Μάντσεστερ Σίτι, πριν το ματς με την ΑΕΚ για το Champions League (20/10).

Η εικόνα του Έρλινγκ Χάαλαντ να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο του «Έτιχαντ» κουτσαίνοντας μετά το φινάλε του αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Ίπσουιτς (3-2) για την 7η αγωνιστική της Premier League, προκάλεσε ανησυχία στους φίλους των Πολιτών και.... χαμόγελα σε εκείνους της ΑΕΚ.

Οι πρωτοπόροι, έχοντας το απόλυτο (7/7) του αγγλικού πρωταθλήματος υποδέχονται την ερχόμενη Τρίτη (20/10, 22:00) την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για την 3η αγωνιστική του Champions League και ο Έντσο Μαρέσκα φρόντισε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς (σσ με την Ίπσουιτς) να δώσει το ιατρικό update, καθώς ενοχλήσεις ένιωσαν και οι Ματέο Κόβασιτς, Ματέους Νούνιες, Νίκο Οράιλι και Αντουάν Σεμένιο.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Ιταλός προπονητής, άπαντες πέραν του Σεμένιο τον καθησύχασαν με τα λόγια τους, λέγοντας του πως είναι «ΟΚ» και ανακουφίζοντας τον άλλοτε μέσο του Ολυμπιακού.

Θυμίζουμε πως οι Citizens προέρχονται από την εντός έδρας ήττα με 2-4 από την Παρί Σεν Ζερμέν και δεν θέλουν άλλη απώλεια βαθμών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.