Μάντσεστερ Σίτι: Τι είπε ο Μαρέσκα για τους τραυματισμούς πριν την ΑΕΚ
Η εικόνα του Έρλινγκ Χάαλαντ να βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο του «Έτιχαντ» κουτσαίνοντας μετά το φινάλε του αγώνα της Μάντσεστερ Σίτι με την Ίπσουιτς (3-2) για την 7η αγωνιστική της Premier League, προκάλεσε ανησυχία στους φίλους των Πολιτών και.... χαμόγελα σε εκείνους της ΑΕΚ.
Οι πρωτοπόροι, έχοντας το απόλυτο (7/7) του αγγλικού πρωταθλήματος υποδέχονται την ερχόμενη Τρίτη (20/10, 22:00) την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για την 3η αγωνιστική του Champions League και ο Έντσο Μαρέσκα φρόντισε στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς (σσ με την Ίπσουιτς) να δώσει το ιατρικό update, καθώς ενοχλήσεις ένιωσαν και οι Ματέο Κόβασιτς, Ματέους Νούνιες, Νίκο Οράιλι και Αντουάν Σεμένιο.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Ιταλός προπονητής, άπαντες πέραν του Σεμένιο τον καθησύχασαν με τα λόγια τους, λέγοντας του πως είναι «ΟΚ» και ανακουφίζοντας τον άλλοτε μέσο του Ολυμπιακού.
Θυμίζουμε πως οι Citizens προέρχονται από την εντός έδρας ήττα με 2-4 από την Παρί Σεν Ζερμέν και δεν θέλουν άλλη απώλεια βαθμών στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
BREAKING: Mateo Kovacic, Matheus Nunes, and Erling Haaland have all told Enzo Maresca they are "okay" after their injury concerns vs Ipswich. Maresca: "Nico [O'Reilly], it's still his back, if you remember against Coventry in the warm-up he had a problem, it's still the same problem. The only one we need to wait a little bit is Antoine [Semenyo], we'll see..."— City Xtra (@City_Xtra) October 17, 2026
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