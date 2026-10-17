Η ΑΕΚ συνέχισε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι με προπόνηση που έγινε στις εγκαταστάσεις των Πολιτών.

Στο Μάντσεστερ βρίσκεται από το απόγευμα του Σαββάτου η αποστολή της ΑΕΚ, η οποία αναχώρησε από το Λονδίνο με τρένο. Οι πρωταθλητές Ελλάδας δεν άφησαν χρόνο για χάσιμο και μετέβησαν στις εγκαταστάσεις της Σίτι, όπου συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει του αγώνα με τους Πολίτες για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Θυμίζουμε πως από τους παίκτες που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα του Δικεφάλου ο μοναδικός που δεν ταξίδεψε για την Αγγλία είναι ο τραυματίας Θωμάς Στρακόσα, του οποίου τη θέση θα πάρει και στο «Έτιχαντ» ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ενώ για λόγους προπονήσεων έχουν ακολουθήσει την ομάδα και παίκτες που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα ματς της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όπως οι Αλεξίου, Γκεοργκίεφ, Κουτέσα και Καλοσκάμης.

Στο πλαίσιο της καλύτερης προετοιμασίας της για τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Σίτι και από τη στιγμή που το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς ταξίδεψε στο Λονδίνο για τον αγώνα με τη Σαχτάρ η Ένωση άσκησε το δικαίωμα της αναβολής του αγώνα με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, το οποίο είχε αρχικά οριστεί για το Σάββατο (17/10).