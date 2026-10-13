Ζούμπκοφ: «Εχω διπλό κίνητρο για το ματς με τη Σαχτάρ»

Οι δηλώσεις του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ στην ΑΕΚ TV ενόψει του αγώνα με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ στο πρώτο της εκτός έδρας παιχνίδι για τη League Phase του Champions League θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ, στο Λονδίνο, και πο συγκεκριμένα στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι. Συνδετικός κρίκος των δυο ομάδων είναι ο Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, ο οποίος είναι ποδοσφαιρικό «προϊόν» του κλαμπ του Ντόνετσκ, με το οποίος μετράει 107 εμφανίσεις.

Ο διεθνής Ουκρανός εξτρέμ του Δικεφάλου μίλησε στο ΑΕΚ TV ενόψει του αγώνα με τη Σαχτάρ και στάθηκε στο... διπλό κίνητρο του.

Οι δηλώσεις του Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Για το γεγονός ότι θα βρει απέναντι του την πρώην ομάδα του, τη Σαχτάρ: «Είναι η πρώτη φορά που αντιμετοπίζω τη Σαχτάρ. Έχω διπλό κίνητρο. Θα είναι ωραίο να παίξω κόντρα στη Σαχτάρ».

Για το γεγονός πως είναι ο πιο έμπειρος παίκτης του ρόστερ της ΑΕΚ στο Champions League: «Είναι εξαιρετικό να αντιμετωπίζεις κάποιες από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου, σε μερικά από τα πιο σπουδαία γήπεδα του κόσμου. Θέλω να προσφέρω και να βοηθήσω την ΑΕΚ, με γκολ και ασίστ».

Πως είναι να παίζεις μακριά από την πατρίδα του, ως Ουκρανός, και πως επηρεάζεται η Σαχτάρ: «Για αυτούς είναι δύσκολο να ταξιδεύουν συνεχώς, ένα ταξίδι μπορεί να είναι μέχρι 10 ώρες, είναι δύσκολο για την αποκατάσταση των παικτών, ήρθαν αμέσως μετά το ματς πρωταθλήματος, για τους παίκτες είναι πολύ δύσκολο να ταξιδεύεις τόσες ώρες με αεροπλάνο και λεωφορείο»