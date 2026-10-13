LIVE TV: Η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ στο Στάμφορντ Μπριτζ για το ματς με τη Σαχτάρ

Δείτε live από το ΑΕΚ TV τη συνέντευξη Τύπου της ΑΕΚ στο Στάμφορντ Μπριτζ ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ βρίσκεται στο Λονδίνο και ολοκληρώνει την προετοιμασία της με προπόνηση στο Στάμφορντ Μπριτζ στις 20:30 ενόψει της αυριανής (14/10, 22:00) αναμέτρησης με τη Σαχτάρ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Στις 19:30 ο Μάρκο Νίκολιτς μιλάει στο γήπεδο της Τσέλσι στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Δείτε τη live από το κανάλι της ΑΕΚ: