Η ΑΕΚ για 65 λεπτά απέναντι στη Σαχτάρ ήταν ανταγωνιστική και θα μπορούσε να πάρει τον βαθμό στο Στάμφορντ Μπριτζ. Ο Λόβρο Μάγερ ξεχώρισε ξανά με την ποιότητά του, σύμφωνα και με το Wyscout, μέχρι το σημείο που έγινε αλλαγή.

Το επίπεδο του Champions League δεν συγχωρεί λάθη και αυτό η ΑΕΚ το διαπίστωσε το βράδυ της Τετάρτης στο Στάμφορντ Μπριτζ, με τη Σαχτάρ να κάνει στο τελευταίο δεκάλεπτο την ανατροπή και τον Δικέφαλο να γνωρίζει την ήττα. Μια πικρή ήττα με τον τρόπο που ήρθε, ωστόσο στο δεύτερο μισό του δευτέρου ημιχρόνου η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να διατηρήσει την ίδια ενέργεια και σε συνδυασμό με τα λάθη που έγιναν, έφεραν αυτό το 3-1.

Μέχρι το 65' όμως περίπου η ΑΕΚ ήταν καλή και σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα καλύτερη της Σαχτάρ, έχοντας τον έλεγχο με σωστή κυκλοφορία της μπάλας και ανακτήσεις. Ειδικά από την έναρξη του δευτέρου μέρους μέχρι το σημείο που άρχισε να «σβήνει» από δυνάμεις.

Οι αριθμοί μέσα από το Wyscout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία να πάρει τουλάχιστον τον βαθμό στο Λονδίνο κόντρα σε μια ποιοτική ομάδα όπως η Σαχτάρ. Οι διαφορές ήταν στις περισσότερες κατηγορίες μικρές με την ΑΕΚ να έχει 12 τελικές και τρεις στην εστία, έναντι 12 της Σαχτάρ και τεσσάρων στην εστία και την Ένωση να έχει ελαφρώς μεγαλύτερο δείκτη xGoals με 1,51 έναντι 1,23 της ουκρανικής ομάδας.

Η ΑΕΚ είχε περισσότερες κερδισμένες επιθετικές μονομαχίες (31 έναντι 22) και περισσότερες κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες (34 έναντι 30). Μάλιστα στον αέρα οι παίκτες του Νίκολιτς κέρδισαν κατά κράτος με 10 έναντι 4 κερδισμένων εναέριων διεκδικήσεων. Μόνο στα κλεψίματα η Σαχτάρ είχε καθαρό προβάδισμα με 36 έναντι 21 της ΑΕΚ, ενώ στις μεταβιβάσεις οι δύο ομάδες είχαν παρόμοια ακρίβεια, με 87% η ΑΕΚ και 89% η Σαχτάρ, με την ουκρανική ομάδα να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια της λόγω του ότι στο τελευταίο 25λεπτο πήρε με εμφανή τρόπο μέτρα στο γήπεδο περιορίζοντας την Ένωση στο δικό της μισό.

Η νέα ολοκληρωμένη εμφάνιση του Μάγερ

Κύριος εκφραστής της επιθετικής ανάπτυξης ήταν ξανά τον Λόβρο Μάγερ, ο οποίος μέχρι τώρα μετράει επτά ασίστ. Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός, ο οποίος έβαλε μπροστά την ΑΕΚ στο σκορ με ένα ψύχραιμο πλασέ μετά την εξαιρετική ενέργεια του Πήλιου σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης, έκανε ακόμη μια ολοκληρωμένη εμφάνιση στο Στάμφορντ Μπριτζ. Μέχρι βέβαια το σημείο που έβγαλε κούραση με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί από τον Ζοάο Μάριο στο 71'.

Φυσικά και δεν ήταν μόνο το γκολ. Ο Μάγερ ήταν ο «μαέστρος» της ΑΕΚ και στο ματς με τη Σαχτάρ, φτιάχνοντας συνεχώς το παιχνίδι των κιτρινόμαυρων με μεγάλη ακρίβεια. Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι από το δικό του πόδι μόλις στο τρίτο λεπτό από εκτέλεση κόρνερ ο Μουκουντί με κεφαλιά είδε την μπάλα να μην του κάνει το χατήρι σταματώντας στη ρίζα του κάθετου δοκαριού.

Σύμφωνα με το Wyscout, ο 28χρονος Κροάτης μεσοεπιθετικός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 90% ευστοχία στις συνολικές του πάσες, δηλαδή είχε 27/30 επιτυχημένες! Από αυτές οι 8/9 ήταν οι εύστοχες προωθημένες μπαλιές, ενώ είχε 4/4 επιτυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο και 1/2 σωστές πάσες μέσα στην αντίπαλη περιοχή.

Ο Μάγερ παράλληλα είχε μεγάλη συνεισφορά και ανασταλτικά με 4/6 κερδισμένες αμυντικές μονομαχίες, δύο κλεψίματα και επτά ανακτήσεις, ενώ είχε και 4/7 κερδισμένες επιθετικές μονομαχίες, δείγμα του ότι εκτός από την ποιότητά του με την μπάλα στα πόδια που είναι αποδεδειγμένη, έβγαλε και πολλή ένταση. Από τη στιγμή που έγινε αλλαγή και μετά έχοντας δώσει τα πάντα, η εικόνα της ΑΕΚ είχε αρχίσει να κάνει κοιλιά και στο τέλος η Σαχτάρ έκανε την ανατροπή.