Όπως ήταν αναμενόμενο, μέσα σε λίγη ώρα έκαναν... φτερά όλα τα «μαγικά χαρτάκια» της ελεύθερης διάθεσης για το μεγάλο ματς της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στη League Phase του Champions League.

Και με τη βούλα sold out στην Allwyn Arena για τη μεγάλη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ρεάλ Μαδρίτης στις 4 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League!

Από τις 16:00 της Τετάρτης (7/10) βγήκαν στην ελεύθερη αγορά τα εισιτήρια που είχαν απομείνει καθώς από χθες οι κάτοχοι διαρκείας που δεν είχαν αγοράσει το Pass για όλα τα παιχνίδια της League Phase είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη θέση τους.

Όπως ήταν λογικό, ο... ιντερνετικός χαμός που έγινε, οδήγησε σε sold out μέσα σε λίγη ώρα την αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μάλιστα θα αποτελέσει το 100ο επίσημο ματς στην Allwyn Arena.

Σε πολύ καλούς ρυθμούς έχουν κινηθεί και τα εισιτήρια για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον ΟΦΗ, με τους οπαδούς της Ένωσης να ετοιμάζονται και για τις δύο δυναμικές παρουσίες στη συνέχεια στην Αγγλία σε Λονδίνο και Μάντσεστερ απέναντι σε Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι αντίστοιχα.