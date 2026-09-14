Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για το πάθημα που δεν έγινε μάθημα στην ΑΕΚ, αφήνοντας άλλους δύο βαθμούς εκτός Νέας Φιλαδέλφειας νωρίς μέσα στη σεζόν.

Η ΑΕΚ μετά την γκέλα με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και τα «καμπανάκια» που ήχησαν για την κακή εμφάνιση αντέδρασε με την εμφατική νίκη επί του Άρη και τη μεγάλη επικράτηση στην πρεμιέρα του Champions League επί της ΛΑΣΚ. Η έξοδος στην Τρίπολη ήταν ένα ματς στο οποίο η ΑΕΚ αφενός έπρεπε να δώσει συνέχεια σε αυτές τις δύο τελευταίες εμφανίσεις παίρνοντας και το τρίποντο και αφετέρου να δείξει ότι είχε μάθει από την απώλεια βαθμών με την Κηφισιά. Όμως η Ένωση άφησε άλλους δύο πόντους με τον Αστέρα, πάλι σε εκτός έδρας παιχνίδι και ξανά μετά από ευρωπαϊκή αναμέτρηση χάνοντας έδαφος νωρίς μέσα στη σεζόν που καλείται να το καλύψει.

Στην Τρίπολη τα λάθη της ΑΕΚ ήταν συνολικά. Η ΑΕΚ δημιούργησε ικανοποιητικό αριθμό ευκαιριών για να φύγει με το διπλό, αλλά βρήκε μόλις μια φορά δίχτυα. Κακά τελειώματα τα περισσότερα, αν και από καλές θέσεις εκτέλεσης. Δείγμα έλλειψης αποφασιστικότητας στην τελική ενέργεια, με αποκορύφωμα οι δύο τεράστιες ευκαιρίες του Γιόβιτς στο τέλος, όπου περιμένεις από έναν παίκτη τέτοιας κλάσης τη μία από τις δύο να την κάνει γκολ.

Λάθη όμως έγιναν και στην αμυντική συμπεριφορά. Άλλωστε όπως αναγνώρισε ο Νίκολιτς, οι κιτρινόμαυροι δημιούργησαν τις ευκαιρίες του αντιπάλου. Φυσικά δεν είναι μόνο το ολέθριο του Μουκουντί στο τσαφ που κάνει στο build up στο γκολ της ισοφάρισης του Αστέρα. Δεν δικαιολογείται φυσικά, αλλά πέρα από αυτό η άμυνα της ΑΕΚ ήταν ευάλωτη στην κόντρα με τον Μπρινιόλι να την κρατάει με σημαντικές επεμβάσεις.

Σε αντίθεση με την περσινή σεζόν, για άλλο ένα παιχνίδι μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ δεν διατηρεί το αγαπημένο μηδέν παθητικό του Νίκολιτς και δέχεται πληγές με αποτέλεσμα να αφήνει βαθμούς. Ο Νίκολιτς ανέλαβε την ευθύνη με τον Σέρβο τεχνικό επίσης να έχει λανθασμένες επιλογές ως προς το διάβασμα του παιχνιδιού. Όπως για παράδειγμα η επιλογή του Αριάγκα στο αρχικό σχήμα με συνέπεια η Ένωση να χάνει δημιουργικά στον άξονα σε ένα ματς που θα είχε την κατοχή. Ο Ζίνι θα έπρεπε να είχε γίνει αλλαγή νωρίτερα, ενώ και αυτοί που ήρθαν από τον πάγκο δεν βοήθησαν ουσιαστικά.

Προφανώς και δεν γίνεται η ΑΕΚ να σκοράρει σε κάθε παιχνίδι τέσσερα και πέντε γκολ, ωστόσο παρότι παίρνει το προβάδισμα, το σύνολο του Νίκολιτς στα ματς μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια δεν βγάζει αυτό που αποτελούσε την ταυτότητά του πέρυσι. Δηλαδή τη σιγουριά ότι κάποια στιγμή θα σκοράρει ένα δεύτερο τέρμα και θα σβήσει το ματς ή ακόμα κι αν δεν το κάνει, θα κρατήσει χωρίς να απειλείται το μηδέν πίσω και πατώντας στη συμπαγή λειτουργία στην άμυνα δεν θα δώσει δικαιώματα και θα πάρει τους τρεις βαθμούς.

Το παιχνίδι της επόμενης αγωνιστικής με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό, όταν έχουν χαθεί ήδη τέσσερις βαθμοί σε εκτός έδρας απέναντι στους λεγόμενους «μικρομεσαίους» αντιπάλους και ειδικά όταν ακολουθεί και μια μεγάλη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες, παίρνει τον χαρακτήρα του must win για την ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς με τους παίκτες του πρέπει να βρουν τη λύση στα εκτός έδρας. Ειδικά σε μια περίοδο που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το βαρύ πρόγραμμα της Ευρώπης μαζί με τα πιο απαιτητικά ματς του πρωταθλήματος.