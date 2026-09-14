Superleague: Το φαβορί για τον τίτλο από το FMD μετά τις γκέλες ΑΕΚ και Ολυμπιακού
Η 4η αγωνιστική της φετινής Superleague ανήκει στο παρελθόν και βρίσκει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ολομόναχο τον Παναθηναϊκό, έπειτα από 981 ολόκληρες ημέρες.
Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε 3-0 του Παναιτωλικού το βράδυ της Κυριακής (13/9) στο ΟΑΚΑ και έφατσε τους 12 πόντους, ευρισκόμενο πλέον στο +3 από την 2η θέση και τον ΠΑΟΚ, που κέρδισε τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (2-0).
Από εκεί και πέρα, το αποτέλεσμα της αγωνιστικής ήταν το δίχως άλλο η ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ μέσα στο «Καραϊσκάκης» με 0-1, στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Εξίσου... κρότο έκανε και η ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη (1-1).
Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data παρουσίασε το φαβορί για τον φετινό τίτλο μετά τα παραπάνω αποτελέσματα. Στην πρώτη θέση συναντάμε την Ένωση με 36%, ενώ ακολουθούν με 28% οι «ερυθρόλευκοι». Τρίτο φαβορί παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και την πρωτιά το «τριφύλλι» με 19%, ενώ στο 16% είναι ο Δικέφαλος του Βορρά. Επίσης, 1% δίνεται στον Άρη.
📉 Both 🟡⚫️ AEK and 🔴⚪️ Olympiacos dropped points.— Football Meets Data (@fmeetsdata) September 14, 2026
🟢 Panathinaikos on top of the league as the only team with a 100% record!
🏆 1st place probabilities:
36% 🇬🇷 AEK (-3%)
28% 🇬🇷 Olympiacos (-4%)
19% 🇬🇷 Panathinaikos (+3%)
16% 🇬🇷 PAOK (+4%)
1% 🇬🇷 Aris pic.twitter.com/Bd1IIw603c
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