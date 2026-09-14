Το Football Meets Data παρουσιάζει το φαβορί για τον τίτλο της Superleague, μετά το πέρας της 4ης αγωνιστικής και τις γκέλες ΑΕΚ και Ολυμπιακού.

Η 4η αγωνιστική της φετινής Superleague ανήκει στο παρελθόν και βρίσκει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα ολομόναχο τον Παναθηναϊκό, έπειτα από 981 ολόκληρες ημέρες.

Το σύνολο του Τζέικομπ Νίστρουπ επικράτησε 3-0 του Παναιτωλικού το βράδυ της Κυριακής (13/9) στο ΟΑΚΑ και έφατσε τους 12 πόντους, ευρισκόμενο πλέον στο +3 από την 2η θέση και τον ΠΑΟΚ, που κέρδισε τον Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης (2-0).

Από εκεί και πέρα, το αποτέλεσμα της αγωνιστικής ήταν το δίχως άλλο η ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ μέσα στο «Καραϊσκάκης» με 0-1, στο ντεμπούτο του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Εξίσου... κρότο έκανε και η ισοπαλία της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη (1-1).

Στο πλαίσιο αυτό, το Football Meets Data παρουσίασε το φαβορί για τον φετινό τίτλο μετά τα παραπάνω αποτελέσματα. Στην πρώτη θέση συναντάμε την Ένωση με 36%, ενώ ακολουθούν με 28% οι «ερυθρόλευκοι». Τρίτο φαβορί παρά το εντυπωσιακό ξεκίνημα και την πρωτιά το «τριφύλλι» με 19%, ενώ στο 16% είναι ο Δικέφαλος του Βορρά. Επίσης, 1% δίνεται στον Άρη.