Champions League: Η προσέλευση στην Allwyn Arena και οι 39 φίλαθλοι της Βιγιαρεάλ

Η Allwyn Arena κούνησε σεντόνι και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ ήταν εκεί για να στηρίξουν την ομάδα του στην πρεμιέρα στο Champions League.

Η ΑΕΚ το βράδυ της Τρίτης (08/09) έκανε πρεμιέρα με το...δεξί στο Champions League, καθώς επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ στη Φιλαδέλφεια, ξεκινώντας με ένα πολύτιμο τρίποντο την πορεία της στα «αστέρια».

Ο κόσμος της Ένωσης ήταν για ακόμη μία φορά εκεί για να στηρίξει την ομάδα του, καθώς, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της UEFA, 30.221 φίλοι των κιτρινόμαυρων βρέθηκαν χθες στην «Allwyn Arena» για να δουν απο κοντά το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς.

Η προσεύλευση αυτή κατατάσσει την ΑΕΚ στην πέμπτη θέση ανάμεσα στα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής της League Phase, πίσω από τα παιχνίδια Μπορούσια Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ (77.500), Ρεάλ Μαδρίτης – Ίντερ (74.858), Πόρτο – Μάντσεστερ Σίτι (49.106) και Λιλ – Μπέτις (38.587).

Από θέμα ποσόστωσης πάντως, οι πρωταθλητές Ελλάδας βρίσκονται στη δεύτερη θέση, καθώς γέμισαν περίπου το 93% των διαθέσιμων θέσεων, πίσω μόνο από τους Πορτογάλους, με την προσέλευση στο «Ντραγκάο» να φτάνει στο 98,1%.

Αντιθέτως, οι Βεστφάλοι ήταν εκείνοι που δεν κατάφεραν να γεμίσουν το γήπεδο τους, με την ευθύνη όμως να βαραίνει την... Βιγιαρεάλ. Αναλυτικότερα, η Μπορούσια Ντόρτμουντμ παρέχει περίπου 4.000 εισιτήρια στους φιλάθλους κάθε φιλοξενούμενης ομάδας, ωστόσο τους «βερδιμπλάνκος» ακουλούθησαν στη Γερμανία μονάχα 39 άτομα. Έτσι οι Γερμανοί μετακίνησαν τους Ισπανούς οπαδούς σε άλλη θύρα και η κερκίδα των φιλοξενούμενων έμεινε εντελώς άδεια.