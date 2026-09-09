ΑΕΚ όπως με Μίλαν: Γκολ από απευθείας φάουλ, σημαίες, «φύγε Λύμπε-Κοϊτά», Ιταλός τερματοφύλακας

Η ΑΕΚ έζησε μια μαγική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην ΛΑΣΚ και θύμισε σε πολλά την ονειρική νύχτα στο ΟΑΚΑ με τη νίκη επί της Μίλαν.

Η Νέα Φιλαδέλφεια έζησε μια ονειρική βραδιά την Τρίτη σε ένα ματς που άνοιξε την αυλαία του φετινού Champions League. Η ΑΕΚ ήταν έτοιμη, προσηλωμένη στον στόχο και το έδειξε στο γήπεδο.

Η ομάδα του Νίκολιτς επικράτησε με 1-0 χάρη στη... ζωγραφιά του Ραζβάν Μαρίν και πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο στην πρεμιέρα της στα αστέρια. Η παρέα του Γιόβιτς, του Βάργκα, του Μουκουντί και του καλλιτέχνη Μάγερ πανηγύρισε στο τέλος και το ματς είχε πολλές ομοιότητητες με την αξέχαστη νίκη της Ένωσης επί της Μίλαν στους ομίλους τη σεζόν 2006-07.

Τότε ο Ζούλιο Σέζαρ με απευθείας εκτέλεση φάουλ είχε χαρίσει τη νίκη στην Ένωση κόντρα σε μια ομάδα που στο τέλος της σεζόν κατέκτησε την κούπα. Χθες ήταν ο Μαρίν που με έναν πύραυλο έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι και εκείνος με απευθείας φάουλ. Επίσης με τους Ιταλούς είχε κλέψει την παράσταση το «Φύγε Λύμπε» από αρκετούς φιλάθλους, οι οποίοι στην ουσία ζητούσαν από τον Νίκο Λυμπερόπουλο να αφήσει το χτύπημα στον Ζούλιο Σέζαρ. Κόντρα στην Λίντσερ είχαμε το «φύγε Κοϊτά», με τον κόσμο να ζητά από τον εξτρέμ της ΑΕΚ να αφήσει την εκτέλεση στον Μαρίν.

Το σκορ ήταν το ίδιο με τότε. Το 1-0 φαίνεται πως είναι γλυκό.

Ομοιότητα είχαμε και με τις σημαίες της ΑΕΚ που έκλεψαν την παράσταση πριν τη σέντρα, κατά τη διάρκεια του ματς και στο τέλος του. Με μοναδική διαφορά πως το ματς με τη Μίλαν έγινα στο ΟΑΚΑ και χθες στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πάμε και άλλη μια ομοιότητα. Ιταλός τερματοφύλακας τότε και τώρα. Με τη Μίλαν ηταν ο Στέφανο Σορεντίνο που είχε κατεβάσει ρολά και ήταν πρωταγωνιστής της νίκης της ΑΕΚ. Με τη ΛΑΣΚ κάτω από τα δοκάρια έκατσε ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι και όπου χρειάστηκε έκανε σημαντικές επεμβάσεις για να κρατήσει το 0 και τη νίκη της ΑΕΚ.

Και τέλος υπάρχει και ο Ηλίας Κυριακίδης που συνδέει τις δύο εποχές. Αγωνίστηκε στη νίκη επί της Μίλαν και έζησε από πρώτο χέρι μια αξέχαστη βραδιά. Πλέον υπηρετεί την Ένωση από άλλό πόστο. Είναι assistant coach του Νίκολιτς και sports director development Network. Ένας πολύτιμος συνεργάτης του Σέρβου τεχνικού.