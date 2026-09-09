Champions League: Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στην επόμενη φάση μετά τη νίκη επί της ΛΑΣΚ

Champions League: Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στην επόμενη φάση μετά τη νίκη επί της ΛΑΣΚ

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Champions League: Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στην επόμενη φάση μετά τη νίκη επί της ΛΑΣΚ

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Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει τις πιθανότητες της ΑΕΚ να τερματίσει μέσα στην πρώτη 24άδα του Champions League, μετά τη νίκη της κόντρα στη ΛΑΣΚ.

Η ΑΕΚ έκανε πρεμιέρα με το δεξί στη League Phase του Champions League, καθώς επικράτησε με 1-0 της ΛΑΣΚ, καταγράφοντας την πρώτη της νίκη στην διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Η Ένωση πέτυχε ένα πάρα πολυ σημαντικό τρίποντο, που δεν της δίνει μόνο ψυχολογία ενόψει της δύσκολης συνέχειας στα «αστέρια», αλλά της αυξάνει κατά πολύ και τις πιθανότητες να τερματίσει μέσα στην πρώτη 24άδα και να κλείσει μία θέση στη φάση των νοκ-άουτ.

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Champions League: Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί στην επόμενη φάση
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Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, οι πιθανότητες της ΑΕΚ να βρίσκεται στον ενδιάμεσο γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης αυξήθηκαν κατά 8,1%.

 

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον 48,3% πιθανότητες πρόκρισης στην 24άδα και 4,7% να τερματίσει μέσα στους 8 πρώτους της League Phase και να «σφραγίσει» αυτόματα το εισιτήριο του για τους «16» της διοργάνωσης.

* Σήμερα στις 16.15 παρακολουθήστε το Q n A για την ΑΕΚ με τον Βαγγέλη Αρναούτογλου και τον Νίκο Καρφή.

@Photo credits: INTIME
     

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