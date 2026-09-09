Καρέτσας: Μαζί στο νοσοκομείο η μητέρα του, τι είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Ντόρτμουντ

Η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα βρέθηκε στο πλευρό του στο νοσοκομείο, μετά την αδιαθεσία που ένιωσε στο ματς της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ.

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ξεκίνησε με το δεξί στο φετινό Champions League, αφού το βράδυ της Τρίτης (8/9) επικράτησε 3-2 της Βιγιαρεάλ, σε μια αναμέτρηση που δυστυχώς επισκιάστηκε από την αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Ο νεαρός Έλληνας άσος ένιωσε αδιαθεσία στο 26ο λεπτό, με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στο χορτάρι και να αποχωρήσει από το γήπεδο με φορείο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους ανθρώπους των Βεστφαλών (και όχι μόνο). Λίγο αργότερα, με επίσημη ενημέρωση, η BVB εξέδωσε μια καθησυχαστική ανακοίνωση, αναφέροντας πως ο Καρέτσας αντιμετώπισε θέμα στο κυκλοφορικό, όμως είναι καλά και μεταφέρεται (σσ εκείνη την ώρα που γράφτηκε) στο νοσοκομείο.

Στο πλευρό του βρέθηκε και η μητέρα του, η οποία βρισκόταν στις εξέδρες του Μπορούσια Παρκ για να παρακολουθήσει το ντεμπούτο του γιού της στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση και μπήκε μαζί του στο ασθενοφόρο για το νοσοκομείο. Πάντως, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση, αυτή του διευθύνων συμβούλου της Ντόρτμουντ, Λαρς Ρίκεν, ο Καρέτσας δεν είχε δείξει προηγουμένως κάποια ένδειξη για πρόβλημα στο κυκλοφορικό του αίματος.

«Ο Καρέτσας αντιμετώπιζε προβλήματα κυκλοφορικού. Δεν υπήρχε καμία προηγούμενη ένδειξη για κάτι τέτοιο. Πήγε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Θα ήταν ανεύθυνο να κάνουμε εικασίες σε αυτό το στάδιο».