Σύμφωνα με γερμανικό δημοσίευμα, παίκτης της ομάδας Νέων της Ντόρτμουντ αντιμετώπισε αυτές τις μέρες το ίδιο πρόβλημα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Την ώρα που οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ παρουσιάζονται καθησυχαστικοί σχετικά με την υγεία του Κωνσταντίνου Καρέτσα μετά την αδιαθεσία που ένιωσε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει πως παίκτης της ομάδας Νέων της Μπορούσια αντιμετώπισε το ίδιο πρόβλημα με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό!

Συγκεκριμένα, η Ruhr Nachrichten αναφέρθηκε στην περίπτωση του Γιαν-Λούκα Ριντλ, παίκτη της Κ19 των Βεστφαλών, ο οποίος παραπονέθηκε για δυσφορία στο ημίχρονο του αγώνα με τους Νέους της Βιγιαρεάλ για το Youth League και εντέλει αφού σκόραρε στο 53ο λεπτό, αντικαταστάθηκε στο 68' μετά τη χορήγηση ορού.

Ο νεαρός παίκτης φέρεται να αντιμετώπισε και αυτός πρόβλημα στο κυκλοφορικό, με τους γιατρούς να εντοπίζουν ότι είχε υψηλό πυρετό και ήταν αφυδατωμένος. Όλα αυτά λίγες ώρες πριν το συμβάν με τον Καρέτσα, με τον Ριντλ να μπαίνει στο νοσοκομείο και να παίρνει εξιτήριο μερικές ώρες αργότερα.