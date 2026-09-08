Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αποχώρησε από ματς της Ντόρτμουντ με την Βιγιαρεάλ και τα ισχυρά «κεφάλια» της ομάδας δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.

Σοκ και παγωμάρα έχει προκαλέσει στους ανθρώπους της Μπορούσια Ντόρτμουντ η αποχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, στην πρεμιέρα των Βεστφαλών στο φετινό Champions League με αντίπαλο τη Βιγιαρεάλ.

Ο Έλληνας άσος που πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην κορυφαία διοργάνωση με τους «κίτρινους», αποχώρησε με φορείο στο 26ο λεπτό, καθώς ένιωσε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να ξαπλώσει στο χορτάρι.

Τα πράγματα είναι ανησυχητικά και αυτό φάνηκε και από την αντίδραση των ανθρώπων της ομάδας. Τόσο ο CEO του γερμανικού συλλόγου, Κάρστεν Κράμερ, όσο και ο διευθύνων σύμβουλος, Λαρς Ρίκεν, δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους αυτό που συνέβη, λίγες ημέρες μετά και τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια!

Ο ένας κοιτούσε με βλέμμα... χαμένο τον αγωνιστικό χώρο, ενώ ο άλλος είχε το κεφάλι ψηλά, σε μια σκηνή που τα λέει όλα!