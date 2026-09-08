Η Ντόρτμουντ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, τονίζοντας πως η αδιαθεσία του οφείλεται σε πρόβλημα στο κυκλοφορικό σύστημα.

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθονταν οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ σχετικά με την κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος στο ντεμπούτο του στο Champions League ένιωσε έντονη αδιαθεσία κόντρα στη Βιγιαρεάλ και σωριάστηκε στο έδαφος.

Η κίνηση του Έλληνα εξτρέμ σήμανε συναγερμό στο ιατρικό επιτελείο των Βεστφαλών, το οποίο μπήκε κατευθείαν στο γήπεδο για να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες και να τον μεταφέρει εκτός αγωνιστικού χώρου με φορείο.

Μετά από λίγη ώρα, η Ντόρτμουντ προέβη σε ενημέρωση σχετικά με την πορεία της υγείας του 18χρονου εξτρέμ, κατά την οποία απέδωσε την αδιαθεσία σε προβλήματα κυκλοφορικού. Συμπλήρωσε ωστόσο πως ο Καρέτσας βρίσκεται σε καλή κατάσταση τηρουμένων των αναλογιών και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις.

«Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων κυκλοφορικού. Ο Κώστας είναι καλά, δεδομένων των συνθηκών, και κατευθύνεται στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις» τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.