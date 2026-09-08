Η ΑΕΚ με τη νίκη της επί της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια αύξησε τα έσοδα της από την UEFA,, τα οποία ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια ευρώ.

Η ΑΕΚ άρχισε τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Champions League με νίκη! Ο Δικέφαλος επικράτησε της ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και αύξησε τα ελάχιστα έσοδα από την UEFA.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας είχαν εξασφαλίσει 23.256.900 ευρώ από την παρουσία τους στη League Phase της και έβαλε στο ταμείο της ακόμα 2,1 εκατομμύρια ευρώ! Συνεπώς τα συνολικά έσοδα της Ένωσης έφτασαν τα 25.257.900 ευρώ.

Kάθε νίκη στη League Phase του Champions League αποφέρει 2,1 εκατ. ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.00, ενώ υπάρχει και μπόνους τελικής κατάταξης.

Η 36η ομάδα της τελικής βαθμολογίας εισπράττει ένα μερίδιο της τάξης των 275.000 ευρώ, ο 35ος 275.000 επί δύο, ο 34ος 275.000 επί τρία κοκ

Οι ομάδες που τερματίζουν από την 1η έως την 8η θέση εξασφαλίζουν έξτρα δυο εκατ. ευρώ και οι ομάδες από την 9η έως την 16η θέση έξτρα ένα εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα η πρόκριση στον ενδιάμεσο νοκ άουτ γύρο των Play Offs (εκεί που έφτασε πέρυσι ο Ολυμπιακός) αποφέρει έξτρα ένα εκατ. ευρώ και η πρόκριση στους 16 επιπλέον 11 εκατ. ευρώ σε κάθε ομάδα!