ΑΕΚ: Πού και πότε είναι το επόμενο ματς για τη League Phase του Champions League
Η ΑΕΚ μπήκε με το «δεξί» στη League Phase του Champions League! O Δικέφαλος υπέταξε τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και άρχισε τις υποχρεώσεις της με τρίποντο.
Τη 2η αγωνιστική οι πρωταθλητές Ελλάδας θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι. Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:00.
Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport, ενώ από τη στιγμή που θα γίνει Τετάρτη αναμένεται να μεταδοθεί και από το MEGA.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League
- ΑΕΚ - ΛΑΣΚ 1-0
- Σαχτάρ - ΑΕΚ (Τετάρτη 14/10 - 22:00)
- Μάντσεστερ Σίτι - ΑΕΚ (Τρίτη 20/10 - 22:00)
- ΑΕΚ - Ρεάλ Μαδρίτης (Τετάρτη 4/11 - 19:45)
- Κόμο - ΑΕΚ (Τρίτη 24/11 - 22:00)
- ΑΕΚ - Γαλατάσαραϊ (Τρίτη 8/12 - 22:00)
- ΑΕΚ - Ρόμα (Τρίτη 19/1 - 22:00)
- Ντόρτμουντ - ΑΕΚ (Τετάρτη 27/1 - 22:00)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.