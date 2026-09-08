Η ΑΕΚ θα φιλοξενηθεί από τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:00.

Η ΑΕΚ μπήκε με το «δεξί» στη League Phase του Champions League! O Δικέφαλος υπέταξε τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και άρχισε τις υποχρεώσεις της με τρίποντο.

Τη 2η αγωνιστική οι πρωταθλητές Ελλάδας θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, στο «Στάμφορντ Μπριτζ» της Τσέλσι. Ο αγώνας θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, στις 22:00.

Ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Magenta Sport, ενώ από τη στιγμή που θα γίνει Τετάρτη αναμένεται να μεταδοθεί και από το MEGA.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League