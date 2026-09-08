ΑΕΚ ενόψει ΛΑΣΚ: «Ιδιαίτερα υψηλά τα μέτρα ασφαλείας, να τηρηθούν στο ακέραιο»

Η ΑΕΚ, όπως πριν από κάθε ευρωπαϊκό αγώνα, έβγαλε ανακοίνωση και ενόψει της αποψινής πρεμιέρας με τη ΛΑΣΚ για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τη ΛΑΣΚ στις 19:45 με τις θύρες της Allwyn Arena να ανοίγουν τρεις ώρες πριν τη σέντρα και την Ένωση να τονίζει ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν στο ακέραιο όλα τα μέτρα ασφαλείας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

Εν όψει της αποψινής (8/9 - 19.45) αναμέτρησης με τη LASK για την πρεμιέρα της League Phase του UEFA Champions League, τονίζουμε ότι είναι απόλυτη ανάγκη να τηρηθούν στο ακέραιο τα μέτρα ασφαλείας από πλευράς των φιλάθλων μας που θα δώσουν το «παρών» στο γήπεδο.

Με δεδομένο ότι πρόκειται για αγώνα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, είναι αυτονόητο πως τα στάνταρ από πλευράς μέτρων ασφαλείας και απαιτήσεων της διοργανώτριας αρχής, είναι ιδιαίτερα υψηλά.

Οι θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν τρεις ώρες πριν από την έναρξη του ματς, δηλαδή στις 16.45. Από εκείνη την στιγμή κι έπειτα, στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου δεν θα μπορεί να βρίσκεται κανείς χωρίς εισιτήριο, καθώς θα υπάρχουν πολύ αυστηροί προέλεγχοι από την Αστυνομία. Το ίδιο αυστηροί θα είναι οι έλεγχοι και στις εισόδους στο γήπεδο.

Δεν θα επιτρέπεται σε κανέναν που θα φέρει μαζί του σακίδιο ή θα κρατάει σακούλες, να περάσει τους προελέγχους και κατ’ επέκταση να περάσει εντός του γηπέδου.

Συσκευές laser, καπνογόνα, βεγγαλικά, γενικώς εύφλεκτα υλικά κι οτιδήποτε σχετικό απαγορεύονται ρητά. Η ομάδα μας θα τιμωρηθεί αυστηρά για οποιαδήποτε περίπτωση χρήσης τους μέσα στο γήπεδο και δεν υπάρχει περιθώριο να ανάψει ούτε ένα!

Επίσης, πανό με ρατσιστικό, πολιτικό, αντί-αθλητικό, προκλητικό ή υβριστικό περιεχόμενο απαγορεύονται αυστηρά. Επιφέρουν ποινές και κυρίως θα δημιουργήσουν πρόβλημα στη διεξαγωγή του αγώνα.

Σημειώνεται επίσης ότι απαγορεύεται η κατάληψη διαδρόμων στις κερκίδες του γηπέδου μας.

Τονίζουμε ότι το κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας που ελέγχει όλους τους χώρους εντός του γηπέδου και γύρω από αυτό, θα είναι σε λειτουργία αποκλειστικά υπό τον έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ.

Όλα τα παιδιά που θα έρθουν στο γήπεδο πρέπει να έχουν εισιτήριο. Κανένα παιδί δεν θα μπορέσει να μπει στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.

Επίσης είναι σαφές πως λόγω των πολύ αυστηρών προελέγχων, οι φίλοι της ΑΕΚ που έχουν εισιτήριο για το ματς θα πρέπει να έρθουν νωρίς στο γήπεδο, για να αποφύγουν κάθε είδους ταλαιπωρία.

Παρακαλούνται, επίσης, όλοι οι φίλαθλοι μας που θα βρεθούν στo γήπεδο, να έχουν μαζί τους αποδεικτικό ταυτότητας σε περίπτωση που ζητηθεί από την αστυνομία.

Τέλος, υπενθυμίζουμε πως η είσοδος στην αθλητική εγκατάσταση γίνεται αποκλειστικά μέσω της χρήσης της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Όσοι δεν έχουν προχωρήσει ήδη στην καταχώρηση του εισιτηρίου τους στο Gov.gr Wallet τους, θα πρέπει να το πράξουν άμεσα.