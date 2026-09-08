Εντυπωσιακό σκηνικό ετοιμάζεται για την επιστροφή της ΑΕΚ στο Champions League με αντίπαλο τη ΛΑΣΚ στην Allwyn Arena.

Οι μεγάλες βραδιές του Champions League επιστρέφουν στη Νέα Φιλαδέλφεια, με την ΑΕΚ να υποδέχεται απόψε (19:45) τη ΛΑΣΚ.

Η Ένωση θα μοιράσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες για το αποψινό ματς γιορτάζοντας έτσι τη συμμετοχή της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και δημιουργώντας μια όμορφη ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

«Για το αποψινό παιχνίδι με τη LASK, η ΠΑΕ ΑΕΚ έχει ετοιμάσει 30.000 συλλεκτικές σημαίες, για τη συμμετοχή της ομάδας μας στη League Phase του UEFA Champions League και θα μοιραστούν στους φιλάθλους έξω από το γήπεδο. Γιορτάζουμε όλοι μαζί την επιστροφή μας στ’ αστέρια».