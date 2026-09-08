Χρειάστηκε να περάσουν 61 χρόνια για να ξαναβρεθεί η ΛΑΣΚ στην κορυφή του αυστριακού ποδοσφαίρου. Χρειάστηκε, όμως, πολύ περισσότερο για να φτάσει μέχρι εκεί.

Χρειάστηκε να περάσουν έξι δεκαετίες για να επιστρέψει στην κορυφή της Αυστρίας. Χρειάστηκε να βρεθεί στην τρίτη κατηγορία, να φτάσει κοντά στη χρεοκοπία, να χάσει το γήπεδό της και να ψάξει ξανά από την αρχή την ταυτότητά της. Και χρειάστηκε μία από τις πιο απίθανες ανατροπές στην ιστορία των ευρωπαϊκών προκριματικών για να ανοίξει, τελικά, την πόρτα του Champions League.

Η ΛΑΣΚ δεν έρχεται απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια ως μια ομάδα που απλώς έκανε μια καλή σεζόν στην Αυστρία. Έρχεται ως ένας σύλλογος που χρειάστηκε να περάσει από σχεδόν κάθε πιθανή δοκιμασία για να φτάσει μέχρι εδώ. Από την οικονομική κατάρρευση και τη Regionalliga, μέχρι το νταμπλ, τη νέα της έδρα και πλέον τη League Phase του Champions League.

Και αν υπάρχει ένα πράγμα που χαρακτηρίζει την ιστορία της, είναι ότι η ΛΑΣΚ σπάνια επέλεξε τον εύκολο δρόμο.

«Είμαστε η ΛΑΣΚ. Ποτέ δεν κάνουμε τα πράγματα εύκολα», είχε πει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Ζίγκμουντ Γκρούμπερ μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ίσως δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερη περιγραφή για έναν σύλλογο που σήμερα βρίσκεται απέναντι στην ΑΕΚ, έχοντας μόλις λίγα χρόνια νωρίτερα παλέψει για την ίδια του την επιβίωση.

Από τη χρεοκοπία και την τρίτη κατηγορία στην επιστροφή

Η ΛΑΣΚ ιδρύθηκε το 1908 και το πρώτο μεγάλο ορόσημο στην ιστορία της ήρθε το 1965, όταν κατέκτησε το πρώτο της πρωτάθλημα και έγινε η πρώτη ομάδα εκτός Βιέννης που ανέβηκε στην κορυφή του αυστριακού ποδοσφαίρου.

Ακολούθησαν όμως δεκαετίες με πολύ διαφορετικές εικόνες. Το 2012 ο σύλλογος δεν κατάφερε να εξασφαλίσει άδεια συμμετοχής στις δύο κορυφαίες κατηγορίες και υποβιβάστηκε στην τρίτη. Η οικονομική κατάσταση ήταν οριακή, ενώ ακόμη και η χρησιμοποίηση του γηπέδου της είχε γίνει δυσβάσταχτη.

Το 2013 η ΛΑΣΚ βρισκόταν ουσιαστικά στο χείλος της καταστροφής. Ο τότε αθλητικός διεθυθυντής Γκέρχαρντ Κλάιν είχε προειδοποιήσει ότι «τα φώτα μπορούν σύντομα να σβήσουν». Χρειαζόταν επειγόντως επενδυτές και μια νέα αρχή.

Λιούμπισιτς στο Gazzetta: «Παθιασμένοι οι οπαδοί της ΑΕΚ, ανυπομονώ να επιστρέψω ως αντίπαλος»

Αυτή ήρθε στα τέλη εκείνης της χρονιάς, όταν ο Ζίγκμουντ Γκρούμπερ και η ομάδα επενδυτών «Freunde des LASK» ανέλαβαν τον σύλλογο. Ναι, 14 άνθρωποι δεσμεύτηκαν αρχικά να επενδύσουν από 75.000 ευρώ, να εγγυηθούν ακόμη 75.000 και να βοηθήσουν στην εξεύρεση χορηγών. Η ΛΑΣΚ άρχισε να αναπνέει ξανά.

Το 2014 επέστρεψε στη δεύτερη κατηγορία. Και έναν χρόνο αργότερα, η απόφαση που θα άλλαζε την ιστορία της ήταν η πρόσληψη του Όλιβερ Γκλάσνερ.

Ο Γκλάσνερ και το «ένα βήμα πίσω για δύο μπροστά»



Το 2015 η επιλογή του Γκλάσνερ προκάλεσε απορίες. Ο Αυστριακός άφηνε τη Ριντ, ομάδα της Bundesliga, για τη ΛΑΣΚ, η οποία μόλις είχε επιστρέψει από την τρίτη κατηγορία. Για πολλούς ήταν ένα βήμα προς τα πίσω. Για τον ίδιο ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ο Γκλάσνερ πίστεψε στο πρότζεκτ και ανέλαβε ταυτόχρονα ρόλο αθλητικού διευθυντή και προπονητή. Η δουλειά του άρχισε να φαίνεται πολύ γρήγορα. Η ΛΑΣΚ ανέβηκε στην Bundesliga και μέσα σε λίγα χρόνια μετατράπηκε από ομάδα επιβίωσης σε ευρωπαϊκή δύναμη. Το 2019 τερμάτισε δεύτερη πίσω από τη Ζάλτσμπουργκ, εξασφαλίζοντας για πρώτη φορά στην ιστορία της συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League.

Ο Γκλάσνερ είχε ήδη αρχίσει να δημιουργεί το ποδοσφαιρικό μοντέλο που θα τον ακολουθούσε σε Βόλφσμπουργκ, Άιντραχτ Φρανκφούρτης και αργότερα στην Premier League. Η ΛΑΣΚ έπαιζε με ένταση, επιθετικότητα και χαρακτηριστικό 3-4-2-1, ενώ ο προπονητής της είχε τη φήμη ανθρώπου που μπορούσε να βελτιώσει ποδοσφαιριστές χωρίς να χρειάζεται μεγάλα ονόματα. «Δεν χρειάζεσαι τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Σχεδόν κάθε παίκτης βελτιώθηκε», έχει πει ο Γκρούμπερ για τη δουλειά του. Ο Γκλάσνερ έφυγε το 2019 για τη Βόλφσμπουργκ, αλλά είχε ήδη αφήσει τη βάση πάνω στην οποία η ΛΑΣΚ θα συνέχιζε να χτίζει.

Το 2026 και το νταμπλ έπειτα από 61 χρόνια

Η μεγάλη στιγμή ήρθε πέρυσι. Έπειτα από 61 χρόνια αναμονής, η ΛΑΣΚ κατέκτησε ξανά το αυστριακό πρωτάθλημα. Και δεν σταμάτησε εκεί. Σήκωσε και το Κύπελλο, ολοκληρώνοντας το νταμπλ. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι λίγους μήνες νωρίτερα η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Η διοίκηση είχε απομακρύνει τον Ζοάο Σακραμέντο και τον Οκτώβριο του 2025 επανέφερε τον Ντίτμαρ Κιούμπαουερ. Η δεύτερη θητεία του στον σύλλογο αποδείχθηκε καταλυτική. Ο 55χρονος Αυστριακός παρέλαβε μια ομάδα που έψαχνε σταθερότητα και την οδήγησε σε τέσσερις διαδοχικές νίκες στα playoffs, τερματίζοντας δύο βαθμούς πάνω από τη Στουρμ Γκρατς.

Ο Κιούμπαουερ είναι έντονος, εκδηλωτικός και ιδιαίτερα απαιτητικός από τους ποδοσφαιριστές του. Στην Αυστρία έχει συγκριθεί ακόμη και με τον Ντιέγκο Σιμεόνε ως προς την ένταση και τον τρόπο με τον οποίο ζει τα παιχνίδια. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι έχει δημιουργήσει μια ομάδα με σαφή αγωνιστική ταυτότητα.

Το 3-5-2, η ένταση και το επιθετικό δίδυμο

Η ΛΑΣΚ αγωνίζεται κατά βάση με 3-5-2, ένα σύστημα που της επιτρέπει να έχει αριθμητικό πλεονέκτημα στην ανάπτυξη και να επιτίθεται με πολλούς παίκτες. Στην κορυφή ξεχωρίζουν οι Μόουζες Ούσορ και Σάμουελ Αντενίραν. Το δίδυμο αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους της περσινής πορείας προς τον τίτλο, με διαφορετικά χαρακτηριστικά αλλά κοινή ένταση. Ο Ούσορ προσφέρει ταχύτητα και κίνηση, ενώ ο Αντενίραν αποτελεί πιο δυναμική παρουσία στην περιοχή. Ο τελευταίος, άλλωστε, ήταν ο άνθρωπος που υπέγραψε το «θαύμα του Λιντς».

Σημαντικό ρόλο έχει και ο Παναμέζος στόπερ Αντρές Αντράντε, ο οποίος δεν περιορίζεται στα αμυντικά του καθήκοντα αλλά συμμετέχει ενεργά στην πρώτη πάσα και στην ανάπτυξη από πίσω. Η φιλοσοφία του Κιούμπαουερ είναι ξεκάθαρη: ένταση, επιθετικότητα, γρήγορες μεταβάσεις και πίεση. Η ΛΑΣΚ δεν είναι ομάδα που θέλει απλώς να περιμένει. Και αυτό αποδείχθηκε με τον πιο ακραίο τρόπο απέναντι στη Σέλτικ.

Από το 0-4 στο «θαύμα του Λιντς»

Η ΛΑΣΚ είχε χάσει 3-0 στη Γλασκώβη και στη ρεβάνς βρέθηκε ακόμη πιο κοντά στον αποκλεισμό. Η Σέλτικ άνοιξε το σκορ στο 21', κάνοντας το συνολικό σκορ 4-0.

Εκείνη τη στιγμή όλα έδειχναν τελειωμένα. Μόνο που η ΛΑΣΚ δεν το πίστεψε. Ο Ούσορ μείωσε στο 32', ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς έκανε το 2-1 στο 48', ο Αντενίραν πέτυχε το 3-1 στο 58' και ο Φλόριαν Φλέκερ έστειλε το παιχνίδι στην παράταση στο 90'. Και τότε ήρθε η ολοκλήρωση του θαύματος. Στο 109' ο Αντενίραν σκόραρε ξανά. 5-1.

Η ΛΑΣΚ είχε γυρίσει ένα συνολικό 0-4 σε 5-4 και είχε εξασφαλίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της θέση στη League Phase του Champions League. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 40 τελικές προσπάθειες από την αυστριακή ομάδα και xG 4,91. Δεν ήταν απλώς πρόκριση. Ήταν δήλωση χαρακτήρα.

Απόψε, απέναντι στην ΑΕΚ, ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς θα βρίσκεται στην άλλη πλευρά. Ο Ρόμπερτ Λιούμπισιτς αγωνίζεται στη ΛΑΣΚ ως δανεικός από την Ένωση και επιστρέφει στη Νέα Φιλαδέλφεια μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη μετακίνησή του. Ο Αυστροκροάτης γνωρίζει καλά το Champions League. Με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ είχε πραγματοποιήσει έξι συμμετοχές στη διοργάνωση τη σεζόν 2022-23, ενώ είχε σκοράρει απέναντι στη Ζάλτσμπουργκ. Τώρα επιστρέφει ως αντίπαλος της ΑΕΚ, έχοντας ήδη βάλει το όνομά του στην ιστορία της νέας του ομάδας.

Η νέα εποχή της ΛΑΣΚ και οι μεταγραφές



Το καλοκαίρι η ΛΑΣΚ δεν επιχείρησε να αλλάξει ολόκληρο τον κορμό της. Η ακριβότερη μεταγραφή ήταν ο Ντάνεκ από τη Σπάρτα Πράγας έναντι 1,8 εκατ. ευρώ, ενώ 1,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν για τον Ραμίς Χαρακατέ από την Γκράτσερ. Αποκτήθηκαν επίσης ο έμπειρος Σεπφ και ο Ντιμαπνγκό ως ελεύθεροι, ενώ στο ρόστερ προστέθηκαν ακόμη οι Φερχάεγκε, Τόρνιτς και Φρέκλτον. Η σημαντικότερη πώληση ήταν εκείνη του 20χρονου Σισέ στην Άστον Βίλα για 5,5 εκατ. ευρώ. Η φιλοσοφία της διοίκησης, πάντως, παραμένει προσεκτική. Η είσοδος στο Champions League φέρνει σημαντικά έσοδα, αλλά στο Λιντς δεν θέλουν να παρασυρθούν.

Η γραμμή είναι χαρακτηριστική: «Δεν θα κάνουμε τρελά πράγματα».

Η Raiffeisen Arena, το σπίτι που έλειπε

Για χρόνια η ΛΑΣΚ δεν είχε μόνο αγωνιστικά προβλήματα. Δεν είχε ουσιαστικά ούτε σταθερό σπίτι. Είχε αγωνιστεί στο Σβάνενστατ, ενώ ευρωπαϊκά παιχνίδια είχε χρειαστεί να μεταφέρει ακόμη και στο Κλάγκενφουρτ. Το 2023 όλα άλλαξαν με την κατασκευή της Raiffeisen Arena.

Το νέο γήπεδο αποτέλεσε κάτι περισσότερο από μια σύγχρονη έδρα. Έδωσε στον σύλλογο τη βάση για να λειτουργήσει ως πραγματικός ευρωπαϊκός οργανισμός, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, εμπορικούς χώρους και προπονητικό κέντρο.

Κυρίως, έδωσε στη ΛΑΣΚ αυτό που της έλειπε για χρόνια: την αίσθηση ότι έχει αποκτήσει ξανά το δικό της σπίτι.

Ο Σβαμπ ξέρει τι περιμένει τη ΛΑΣΚ

Και αν υπάρχει ένας άνθρωπος που μπορεί να εξηγήσει στους Αυστριακούς τι σημαίνει Νέα Φιλαδέλφεια, αυτός είναι ο Στέφαν Σβαμπ. Ο πρώην μέσος του ΠΑΟΚ έχει επισκεφθεί το γήπεδο της ΑΕΚ 14 φορές και γνωρίζει από πρώτο χέρι την ατμόσφαιρα. Η περιγραφή του στους συμπατριώτες του ήταν χαρακτηριστική: η διαδρομή του πούλμαν προς το γήπεδο μέσα από τα στενά, ο κόσμος που συγκεντρώνεται από νωρίς στα καφέ και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται πολλές ώρες πριν από τη σέντρα.

«Ο δρόμος του πούλμαν προς το γήπεδο είναι σαν σλάλομ μέσα στα στενά. Οι οπαδοί της ΑΕΚ βρίσκονται από ώρες νωρίτερα έξω από τα καφέ και δημιουργούν την ατμόσφαιρα πολύ πριν από τη σέντρα». Για τη ΛΑΣΚ, επομένως, η αποψινή αναμέτρηση δεν θα είναι απλώς μια αγωνιστική δοκιμασία. Θα είναι και ένα τεστ διαχείρισης ενός γηπέδου που μπορεί να γίνει μέρος του παιχνιδιού.

Και ο Ντόμπνικ γνωρίζει και τις δύο πλευρές

Υπάρχει, όμως, ένας άνθρωπος στην ΑΕΚ που γνωρίζει πολύ καλά και τη ΛΑΣΚ και τον Κιούμπαουερ. Ο Κρίστιαν Ντόμπνικ, νέος προπονητής τερματοφυλάκων της Ένωσης, έχει εργαστεί στο παρελθόν υπό τις οδηγίες του Κιούμπαουερ και είχε 46 συμμετοχές ως ποδοσφαιριστής του. Ο ίδιος γνωρίζει την ποιότητα της αυστριακής ομάδας και δεν υποτιμά σε καμία περίπτωση το επίπεδό της. Ταυτόχρονα, όμως, θεωρεί ότι η ΑΕΚ διαθέτει ένα τεράστιο πλεονέκτημα: τον κόσμο της.

Ο Ντόμπνικ έχει μιλήσει για μια ατμόσφαιρα που δεν έχει συναντήσει ξανά, σημειώνοντας ότι ακόμη και σε φιλική αναμέτρηση 18.000 άνθρωποι μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες που επηρεάζουν το παιχνίδι. «Δεν έχω συναντήσει ξανά κάτι αντίστοιχο. Ακόμη και σε ένα φιλικό παιχνίδι μπορούν να βρεθούν 18.000 άνθρωποι στο γήπεδο. Η ατμόσφαιρα στη Νέα Φιλαδέλφεια μου προκαλεί ανατριχίλα και μπορεί να κάνει τη διαφορά». Αυτό ακριβώς περιμένει απόψε.

Μια ομάδα που δεν φοβάται να κοιτάξει ψηλότερα

Η ΛΑΣΚ έχει πλέον 15 διαφορετικές εθνικότητες στο ρόστερ της Champions League και χρησιμοποιεί τα αγγλικά ως βασική γλώσσα επικοινωνίας. Θέλει να λειτουργεί περισσότερο ως διεθνής ευρωπαϊκός σύλλογος και λιγότερο ως μια ομάδα που περιορίζεται στα αυστριακά σύνορα.

Το ταξίδι της, άλλωστε, έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της Αυστρίας. Από το 2012 και την τρίτη κατηγορία, στην επιστροφή στην Bundesliga. Από την απουσία σταθερής έδρας στη Raiffeisen Arena. Από την αναμονή 61 ετών στο πρωτάθλημα και το νταμπλ. Και από το 0-4 απέναντι στη Σέλτικ στο 5-4 που της χάρισε για πρώτη φορά τη League Phase του Champions League. Η ΛΑΣΚ έρχεται απόψε στη Νέα Φιλαδέλφεια ως πρωτάρα σε αυτή τη φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αλλά όχι ως πρωτάρα στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές. Έχει νικήσει την Ίντερ, έχει διαλύσει τη Σπόρτινγκ στη Λισαβόνα, έχει φτάσει μέχρι τους «16» του Europa League και έχει πλέον απέναντί της μια σειρά από παιχνίδια απέναντι στους κορυφαίους της Ευρώπης. Το Champions League της φέρνει την ΑΕΚ, τη Λίβερπουλ και τη Ρεάλ Μαδρίτης.