Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στη League Phase του Champions League μετά την πρώτη βραδιά της πρεμιέρας, όπου ξεχώρισε η νίκη της ΑΕΚ επί της Λασκ (1-0).

Ολοκληρώθηκε το... πρώτο από τα τρία πιάτα της φετινής πρεμιέρας στη League Phase του Champions League, με την ΑΕΚ να κάνει ποδαρικό με το δεξί, αφού επικράτησε 1-0 της Λασκ στην Allwyn Arena.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο με την γκολάρα-απευθείας φάουλ του Ρασβάν Μαρίν, στην προσπάθεια που θα κάνει για είσοδο στην 24άδα.

Από εκεί και πέρα, το βράδυ δυστυχώς είχε την αναγκαστική αλλαγή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που αποχώρησε με φορείο από το Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ (3-1) Είχε επίσης το σπουδαίο ματς της Ρεάλ Μαδρίτης με την Ίντερ, όπου η «βασίλισσα» επικράτησε εύκολα με 2-0. Διπλό για τη Σίτι στο Πόρτο (0-2), ματσάρα και νίκη της Μπέτις μέσα στη Λιλ (2-3).

Η βαθμολογία

1. Μάντσεστερ Σίτι 3β. (2-0)

2. Άστον Βίλα 3β. (3-2)

3. Μπέτις 3β. (3-2)

4. Ντόρτμουντ 3β. (3-2)

5. Ρεάλ Μαδρίτης 3β. (2-1)

6. ΑΕΚ 3β. (1-0)

7. Άρσεναλ 0β.*

8. Ατλέτικο Μαδρίτης 0β*

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9. Μπαρτσελόνα 0β*

10. Μπάγερν Μονάχου 0β.*

11. Μπόντο Γκλιμτ 0β*

12. Κόμο 0β*

13. Φενέρμπαχτσε 0β*

14. Φέγενορντ 0β*

15. Γαλατάσαραϊ 0β*

16. Λειψία 0β*

17. Λανς 0β*

18. Λίβερπουλ 0β*

19. Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 0β*

20. Νάπολι 0β*

21. Παρί Σεν Ζερμέν 0β*

22. Αϊντχόφεν 0β*

23. Ρόμα 0β*

24. Σλόβαν Μπρατισλάβας 0β.*

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25. Σαμπάχ 0β*

26. Σαχτάρ 0β*

27. Σλάβια Πράγας 0β*

28. Σπόρτινγκ 0β*

29. Στουτγκάρδη 0β*

30. Βίκινγκ 0β*

31. Βιγιαρεάλ 0β. (2-3)

32. Κλαμπ Μπρίζ 0β (2-3)

33. Λιλ 0β. (2-3)

34. Ίντερ 0β. (1-2)

35. Λασκ 0β. (0-1)

36. Πόρτο 0β. (0-2)

*δεν έχουν αγωνιστεί ακόμη

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ - Λασκ 1-0

Κλαμπ Μπρίζ - Άστον Βίλα 2-3

Ρεάλ Μαδρίτης - Ίντερ 2-1

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Λιλ - Μπέτις 2-3

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου

Μπαρτσελόνα - Φέγενορντ (19:45)

Στουτγκάρδη - Βίκινγκ (19:45)

Νάπολι - Άρσεναλ (22:00)

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)

Παρί Σεν Ζερμέν - Σλόβαν Μπρατισλάβας (22:00)

Σπόρτινγκ - Γαλατάσαραϊ (22:00)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου