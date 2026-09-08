Ραντεβού με τα αστέρια!

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τη Λίντσερ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, θέλοντας να ξεκινήσει με νίκη τις υποχρεώσεις της.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς επιστρέφει μετά από οκτώ χρόνια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και άπαντες περιμένουν με ανυπομονησία αυτή τη στιγμή.

Οι «κιτρινόμαυροι» προέρχονται από μία εμφατική εντός έδρας νίκη με 5-0 απέναντι στον Άρη, την οποία συνδύασαν και με πολύ καλή εμφάνιση. Η συγκέντρωση όλων βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση, με τον Νίκολιτς να έχει καταλήξει στις περισσότερες επιλογές για την ενδεκάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα και έχει όλους τους ποδοσφαιριστές του διαθέσιμους.

Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΚ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΛΙΝΤΣΕΡ ΣΕ ΑΠΟΔΟΣΗ* 50!

Τα ερωτηματικά είναι δύο. Ποιος θα πλαισιώσει τους Μαρίν και Μάγερ στη μεσαία γραμμή και ποιος θα βρεθεί στα αριστερά. Οι Καΐρινεν και Γκατσίνοβιτς έχουν το προβάδισμα, με τους Βιτάλις και Κοϊτά να διεκδικούν τις θέσεις.

Αυτοί που έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους έως τώρα είναι οι επιθετικοί της ΑΕΚ. Ο Γιόβιτς, ο Βάργκα αλλά και ο Ζίνι έχουν ήδη βρει δίχτυα και αποτελούν τις πλέον αξιόπιστες λύσεις για τον Νίκολιτς. Οι δύο πρώτοι θα βρεθούν στο αρχικό σχήμα και το να σκοράρει ο Ούγγρος φορ είναι σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Η Ένωση στην έδρα της είναι πάντα πιο επιθετική. Παίρνει αυτοπεποίθηση και δύναμη από τον κόσμο της και μπορεί να επιβληθεί απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Από την άλλη η Λίντσερ έχει δείξει πολύ καλά δείγματα τη φετινή σεζόν στην επίθεση και δεν αποκλείεται να δούμε ένα «ανοιχτό» παιχνίδι. Το Over 2.5 γκολ βρίσκεται σε απόδοση 1.66 στη Novibet.

Οι Αυστριακοί έγραψαν ιστορία στα προκριματικά καθώς μετά την ήττα τους με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι με τη Σέλτικ, έκαναν την ανατροπή και πήραν μία τεράστια πρόκριση με 5-1 στην παράταση. Έδειξαν ότι διαθέτουν τα προσόντα για να πάρουν μέρος στο Champions League, όπου έχουν μόλις μία συμμετοχή το μακρινό 1965!

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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