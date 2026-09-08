Το Champions League ξεκινά και το Gazzetta καταπιάνεται με τα φαβορί, τους Έλληνες και τις... πρωτάρες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τα προκριματικά ολοκληρώθηκαν, η κλήρωση έγινε και πλέον η νέα σεζόν του Champions League είναι εδώ. Πιο νωρίς από ό,τι συνήθως, λόγω της αλλαγής στο καλεντάρι των εθνικών ομάδων, η κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μπαίνει στη ζωή μας με τη League Phase, που εκκινεί απόψε με έξι αγώνες. Η πρώτη αγωνιστική είναι... απλωμένη σε τρεις ημέρες, πριν επιστρέψουμε το κλασικό Τρίτη-Τετάρτη μέχρι και την έβδομη στροφή - καθώς η τελευταία περιλαμβάνει 18 αγώνες ίδια ώρα και μέρα.



Ελληνική εκπροσώπηση; Έχουμε, με την ΑΕΚ να επιστρέφει στα αστέρια μετά από οκτώ χρόνια, έχοντας κάνει φύλλο και φτερό τη Λέφσκι Σόφιας στα playoffs και κάνοντας πρεμιέρα απόψε, νωρίς νωρίς (19:45), απέναντι στη ΛΑΣΚ, με τους Αυστριακούς να κάνουν ντεμπούτο στον θεσμό.

Τα σκήπτρα της επιχειρεί να υπερασπιστεί για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν η Παρί Σεν Ζερμέν, που πέρυσι κατέκτησε για μία ακόμη φορά την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, στερώντας στην Άρσεναλ την πρώτη της επιτυχία στη διοργάνωση. Φέτος βέβαια, οι Κανονιέρηδες επιστρέφουν δριμύτεροι, ως πρωταθλητές Αγγλίας για πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια και φυσικά με τον Χρήστο Τζόλη στο δυναμικό τους.



Ο Ζοσέ Μουρίνιο επέστρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης και μαζί θέλει να επανέλθει και στις τεράστιες βραδιές, ο Χάνσι Φλικ και ο Βενσάν Κομπανί ψάχνουν τον δρόμο για την κορυφή με Μπαρτσελόνα και Μπάγερν Μονάχου αντίστοιχα, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κουνάει σεντόνι ξανά και η Σίτι πορεύεται προσεκτικά στη μετά Γκουαρδιόλα εποχή, ενώ οι Ιταλοί προσπαθούν να ξαναβρούν τη συνταγή της επιτυχίες. Το Champions League είναι εδώ...

Για τρίτο σερί Champions League η Παρί;

Μόλις τρεις ομάδες στην ιστορία έχουν καταφέρει να κατακτήσουν το Champions League ή το Κύπελλο Πρωταθλητριών για τρεις συνεχόμενες χρονιές: Η Ρεάλ Μαδρίτης τη δεκαετία του 1950 και ξανά τη δεκαετία του 2010, καθώς και η Μπάγερν Μονάχου και ο Άγιαξ τη δεκαετία του 1970. Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος να αμφισβητήσει κανείς ότι η Παρί Σεν Ζερμέν μπορεί να γίνει η επόμενη ομάδα που θα προστεθεί σε αυτή την εκλεκτή λίστα. Το καλοκαίρι οι Παριζιάνοι προχώρησαν σε ένα σημαντικό ξεκαθάρισμα στο ρόστερ τους, ενώ παράλληλα ενίσχυσαν και ανανέωσαν την επιθετική τους γραμμή.

Οι Τόρες, Ακλιούς και Γκοντς έρχονται να προσθέσουν ακόμη περισσότερες λύσεις πίσω από την ήδη τρομακτική τριάδα των Κβίτσα Κβαρατσχέλια, Ντεζιρέ Ντουέ και Ουσμάν Ντεμπελέ. Εφόσον δεν προκύψει κάτι απρόοπτο στο εγχώριο πρωτάθλημα, ο Λουίς Ενρίκε θα έχει και φέτος τη δυνατότητα να διαχειρίζεται με σχετική άνεση τον χρόνο συμμετοχής των βασικών του ποδοσφαιριστών στη Ligue 1. Αυτό σημαίνει ότι οι σημαντικοί παίκτες της Παρί μπορούν να φτάνουν στα μεγάλα ευρωπαϊκά παιχνίδια με γεμάτες τις μπαταρίες τους.

Μπάγερν Μονάχου

Για να αντιληφθεί κανείς το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο Χάρι Κέιν από τη στιγμή που μετακόμισε στην Μπάγερν, αρκεί να σημειωθεί ότι θεωρείται το φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, σε μια χρονιά κατά την οποία οι ομάδες του δεν κατέκτησαν ούτε το Παγκόσμιο Κύπελλο ούτε το Champions League. Με τον Κέιν, τον Μάικλ Ολίσε και τον Λουίς Ντίας, η Μπάγερν αποτελεί μία από τις πιο απολαυστικές ομάδες υπό τις οδηγίες του Βίνσεντ Κομπανί. Λέει πολλά για τη δυναμική της το γεγονός ότι χρειάστηκε η Παρί Σεν Ζερμέν, στην κορυφαία ίσως περίοδο της ιστορίας της, για να την αποκλείσει στα ημιτελικά της περασμένης σεζόν. Ίσως, λοιπόν, αυτή να είναι η χρονιά της.

Άρσεναλ

Η Άρσεναλ έφτασε πέρυσι μια ανάσα από την κατάκτηση των πάντων, με τη διαφορά να κρίνεται ουσιαστικά σε μερικά πέναλτι. Τα πρώτα δείγματα της φετινής σεζόν δείχνουν πως στην Premier League δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να βρίσκεται κοντά στο επίπεδό της, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει το Champions League τον βασικό της στόχο. Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά το επίπεδο ορισμένων βασικών επιλογών της. Οι Gunners του Τζόλη διαθέτουν ένα εξαιρετικά βαθύ ρόστερ και συχνά οι λύσεις από τον πάγκο δεν απέχουν ποιοτικά από την αρχική ενδεκάδα. Ωστόσο, ορισμένοι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές, κυρίως στην επίθεση, ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία του «εξαιρετικού» παρά σε εκείνη του «απόλυτα κορυφαίου». Το ερώτημα είναι αν αυτή η λεπτομέρεια μπορεί τελικά να αποτελέσει εμπόδιο στην προσπάθεια της Άρσεναλ να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του Champions League.

Μάντσεστερ Σίτι

Τόσες πολλές αλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί στη Μάντσεστερ Σίτι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί η πορεία της τόσο στην Αγγλία όσο και στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο η αντικατάσταση του Πεπ Γκουαρδιόλα από τον Έντσο Μαρέσκα. Η αποχώρηση του Ρόδρι με προορισμό την Μπαρτσελόνα ήρθε να προστεθεί στην απώλεια σχεδόν 800 συμμετοχών συνολικά από τους Μπερνάρντο Σίλβα και Στόουνς, με αποτέλεσμα η Σίτι να ξεκινά τη φετινή ευρωπαϊκή της περιπέτεια έχοντας ουσιαστικά ένα ολοκαίνουργιο κέντρο. Όλα αυτά έρχονται μάλιστα μετά από δύο διαδοχικές σεζόν χωρίς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η νέα Σίτι μπορεί είτε να λειτουργήσει εξαιρετικά είτε να εξελιχθεί σε απόλυτη αποτυχία. Το μόνο βέβαιο είναι πως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια από τις δύο εκδοχές θα επικρατήσει.

Ρεάλ Μαδρίτης

Ακόμη κι αν η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσιζε να αγωνιστεί στο Champions League με την ομάδα νέων της, κάποια μυστηριώδης δύναμη θα την τοποθετούσε και πάλι ανάμεσα στα φαβορί. Φέτος, πάντως, οι Μαδριλένοι δείχνουν να διαθέτουν ένα πιο ισορροπημένο ρόστερ. Η ομάδα απέκτησε τον νεαρό Γιαν Ντιομαντέ, αλλά παράλληλα πρόσθεσε εμπειρία με τον Μπερνάρντο Σίλβα. Το μεγάλο άγνωστο της εξίσωσης, ωστόσο, είναι ο Ζοζέ Μουρίνιο. Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν έχει κατακτήσει το Champions League από το 2010, ούτε έχει πανηγυρίσει πρωτάθλημα από το 2015, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στην Τουρκία και την Πορτογαλία. Ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλορεντίνο Πέρεθ, εξακολουθεί να τον εμπιστεύεται. Το ερώτημα είναι αν αυτό θα αποδειχθεί αρκετό.

Μπαρτσελόνα

Η πρωταθλήτρια Ισπανίας έχει να αγωνιστεί σε τελικό Champions League περισσότερο από μία δεκαετία. Μετά την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων στη La Liga υπό τον Χάνσι Φλικ, όμως, ο επόμενος μεγάλος στόχος της Μπαρτσελόνα δεν μπορεί να είναι άλλος από την Ευρώπη. Την επιθετική της γραμμή θα ηγηθούν ο Ραφίνια και ο Λαμίν Γιαμάλ. Ένα από τα βασικά ερωτήματα αφορά, ωστόσο, την απουσία ενός καθαρόαιμου κεντρικού επιθετικού, μετά τις αποχωρήσεις των Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και Φεράν Τόρες και τη μη απόκτηση του Άλβαρες. Το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Άντονι Γκόρντον μπορεί να περιορίσει σε κάποιο βαθμό αυτή την ανησυχία. Κατά τα άλλα, η Μπαρτσελόνα δείχνει αρκετά δυνατή, ιδιαίτερα μετά την προσθήκη του Ρόδρι, η οποία σημαίνει ότι πλέον διαθέτει στο ρόστερ της οκτώ ποδοσφαιριστές από την ισπανική ομάδα που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Έλληνες που θα κουνήσουν σεντόνι

Από τη στιγμή που υπάρχει εκπρόσωπος της Super League στον θεσμό, το ελληνικό χρώμα είναι δεδομένα έντονο, ωστόσο εκτός των Ελλήνων ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ (Πέτρος Μάνταλος, Μπάμπης Λυκογιάννης, Λάζαρος Ρότα, Σταύρος Πήλιος, Μάριος Μπαλαμώτης), υπάρχουν ακόμη πολλοί στις άλλες 35 ομάδες που μετέχουν στο Champions League.



Ο Χρήστος Τζόλης ετοιμάζεται για μεγάλα πράγματα με τη φανέλα της Άρσεναλ μετά τη μεταγραφή του από την Κλαμπ Μπριζ, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να έχει μπει... αγριεμένος στη σεζόν και να μετρά ήδη τρεις ασίστ σε τέσσερις αγώνες με την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα - ο οποίος τρίβει τα χέρια του βλέποντας την προοπτική που έχει ο 24χρονος εξτρέμ.

Did you notice the trick Christos Tzolis used to help set-up Arsenal's winner against Chelsea?



🎙️ @Jon_Mackenzie pic.twitter.com/tvnXh3MjZl — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 7, 2026

Ο δε Κωνσταντίνος Καρέτσας, έκανε και αυτός το βήμα παραπάνω, αφήνοντας επίσης το Βέλγιο (και την Γκενκ) για να πάει στη... μηχανή αξιοποίησης ταλέντων που ακούει στο όνομα Ντόρτμουντ. Μαζί του και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που ωστόσο στάθηκε απίστευτα άτυχος με τον σοβαρό τραυματισμό στο ντεμπούτο του στην Bundesliga και θα χρειαστεί να περιμένει προκειμένου να αγωνιστεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Από εκεί και πέρα, ο Κώστας Τσιμίκας βρίσκεται ξανά στη Λίβερπουλ, έχοντας επιστρέψει από τον δανεισμό του στη Ρόμα, με τον Άντονι Ιραόλα να τον διατηρεί στο ρόστερ, ενώ σταθερή παραμένει και η ελληνική παροικία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, που αποτελείται, ως γνωστόν, από Φώτη Ιωαννίδη και Γιώργο Βαγιαννίδη. Τέλος, την ευκαιρία να ακούσουν ζωντανά τον ύμνο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα έχουν επίσης οι Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και ο Τάσος Δουβίκας, ο μεν με τη φανέλα της Ρόμα και ο δε με εκείνη της Κόμο.

Οι πρωτάρες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα

Το Champions League ανοίγει τις πύλες του και μαζί του υποδέχεται ομάδες που γράφουν για πρώτη φορά το όνομά τους στη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή. Σύλλογοι που, κόντρα στα προγνωστικά και στην παράδοση, έφτασαν μέχρι τα «αστέρια» και ετοιμάζονται να ζήσουν την πιο ξεχωριστή στιγμή της ιστορίας τους.



Σαμπάχ | Αζερμπαϊτζάν

Η Σαμπάχ ιδρύθηκε μόλις το 2017, όμως μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να πετύχει κάτι ιστορικό, καθώς έγινε η δεύτερη ομάδα από το Αζερμπαϊτζάν που εξασφαλίζει την πρόκρισή της στο Champions League. Το εισιτήριο για τα «αστέρια» ήρθε έπειτα από μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι στη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Η περασμένη σεζόν ήταν εξίσου ξεχωριστή για τον σύλλογο, καθώς κατάφερε να αφήσει πίσω της την Καραμπάχ στο εγχώριο πρωτάθλημα. Στον πάγκο της βρίσκεται ο… δικός μας, Βάλντας Νταμπράουσκας, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη ιστορία, αφού είχε συμμετάσχει σε τηλεπαιχνίδι γνώσεων προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για την απόκτηση των προπονητικών του διπλωμάτων.



Βίκινγκ | Νορβηγία

Η Βίκινγκ είναι ακόμη μία ομάδα που κατάφερε να βάλει τέλος στην εγχώρια κυριαρχία, κατακτώντας με τρόπο-έκπληξη το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Η νορβηγική ομάδα άφησε πίσω της την Μπόντο/Γκλιμτ και πανηγύρισε έναν τίτλο που της άνοιξε τον δρόμο για τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή πρόκληση της ιστορίας της. Φέτος, έπειτα από 19 αγωνιστικές, η Βίκινγκ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μόλις τρεις βαθμούς πίσω από την Μπόντο/Γκλιμτ, επιβεβαιώνοντας ότι η περσινή επιτυχία δεν ήταν μια παρένθεση.

Το μεγάλο βήμα έγινε στα προκριματικά του Champions League, όπου η Βίκινγκ ξεπέρασε το εμπόδιο της κροατικής Ντινάμο Ζάγκρεμπ και εξασφάλισε για πρώτη φορά την παρουσία της στη league phase της διοργάνωσης. Μεγάλος πρωταγωνιστής και στα δύο παιχνίδια ήταν ο Ζλάτκο Τρίπιτς, ο οποίος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα σε αμφότερες τις αναμετρήσεις. Ο 33χρονος εξτρέμ διανύει, μάλιστα, την καλύτερη περίοδο της καριέρας του, έχοντας ήδη μοιράσει 16 ασίστ στο φετινό πρωτάθλημα Νορβηγίας. Πρόκειται για επίδοση που τον φέρνει με διαφορά στην κορυφή της σχετικής λίστας, καθώς κανένας άλλος ποδοσφαιριστής δεν έχει καταγράψει περισσότερες από επτά.

ΛΑΣΚ | Αυστρία

Η απίστευτη νίκη της ΛΑΣΚ απέναντι στη Σέλτικ τον περασμένο μήνα, με την αυστριακή ομάδα να επιστρέφει από το εις βάρος της 0-4 στο συνολικό σκορ και να επικρατεί τελικά με 5-4, θα μείνει στην ιστορία ως μία από τις σπουδαιότερες ανατροπές που έχουν σημειωθεί στο Champions League. Η ΛΑΣΚ κατέκτησε για πρώτη φορά στην ιστορία της το πρωτάθλημα Αυστρίας τη σεζόν 2025-26, έχοντας ως βασικούς πρωταγωνιστές στην επίθεσή της το δυναμικό δίδυμο των Μόουζες Ουσόρ και Σάμιουελ Αντενίραν.

Στον πάγκο της βρίσκεται ο Ντίτμαρ Κουμπάουερ, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία και ανάπτυξη, χρησιμοποιώντας σχηματισμό 3-5-2. Σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι της από την άμυνα έχει ο Παναμέζος κεντρικός αμυντικός Άντρες Αντράντε, ο οποίος ξεχωρίζει για την ικανότητά του στην κυκλοφορία και την πρώτη πάσα.

Κόμο | Ιταλία

Η νέα άφιξη στη διοργάνωση. Η Κόμο, με τον Σεσκ Φάμπρεγας στον πάγκο και τη στήριξη ενός δισεκατομμυριούχου, δεν αποτελεί ακριβώς την κλασική ιστορία ενός αουτσάιντερ που ξεπερνά όλες τις δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, η άνοδος της ιταλικής ομάδας τα τελευταία χρόνια παραμένει εντυπωσιακή. Η Κόμο εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Champions League χάρη στην εξαιρετική πορεία της στη Serie A την περασμένη σεζόν, όπου τερμάτισε στην τέταρτη θέση, αφήνοντας πίσω της παραδοσιακές δυνάμεις του ιταλικού ποδοσφαίρου, όπως η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Αταλάντα και η Λάτσιο.

Καθοριστικής σημασίας για το πρότζεκτ της ομάδας είναι και η παραμονή του Νίκο Παζ. Ο νεαρός Αργεντινός θεωρείται ένα από τα πιο συναρπαστικά ταλέντα στον κόσμο μεταξύ των ποδοσφαιριστών της ηλικίας του που δεν αγωνίζονται σε κάποιο από τα κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ. Γύρω από τον Παζ αναμένεται να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό η προσπάθεια της Κόμο στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.