Champions League: Τι έκαναν οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στα εγχώρια πρωταθλήματα τους
Η ΑΕΚ έκανε την Κυριακή (30/08) την πρώτη της «γκέλα» στο πρωτάθλημα, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα στην Κηφισιά, χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή Stoiximan Superleague.
Οι αντίπαλοι της στη League Phase του Champions League πάντως, τουλάχιστον οι περισσότεροι εξ΄αυτών, είχαν καλύτερη μοίρα, με τους 7 από τους 8 να νικάνε και μάλιστα εμφατικά.
Δείτε ΕπίσηςΝάπολι - Κόμο 1-2: Της έκλεισε το σπίτι ο Δουβίκας
Αναλυτικότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε άνετα με 4-0 της Μάλαγας στο «Μπερναμπέου», κάνοντας το 3/3 στη La Liga. Με το ίδιο σκορ κέρδισε και η Ρόμα, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λέτσε (0-4) και έπιασε κορυφή στη Serie A.
Τεσσάρα μοιράσε και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ταξίδεψε στο Λονδίνο για να αναμετρηθεί με τη Κρίσταλ Πάλας και επικράτησε με 1-4, με την επιθετική της τριάδα (Φόντεν, Τσέρκι, Χάαλαντ) να βρίσκεται σε πολύ καλή ημέρα.
Η Κόμο, χάρη στο γκολ του Τάσου Δουβίκα, «έκλεισε» το σπίτι της Νάπολι και με σκορ 1-2 κατέγραψε την πρώτη της νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Νίκες κατέγραψαν και οι Ντόρτμουντ των Καρέτσα και Κωνσταντέλια, η οποία νίκησε με 2-0 το Αμβούργο, η Γαλατάσαραϊ που επικράτησε με 3-2 της Γκοτζέπε, αλλά και η Λασκ που κέρδισε με το ευρύ 3-0 την Αλτάχ.
Η μοναδική από τις 8 αντιπάλους της Ένωσης που δεν κατάφερε να πάρει το «τρίποντο» στο εγχώριο πρωτάθλημα της ήταν η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία υπέστη ήττα σοκ στην έδρα της από τη Ζιτομίρ (0-2).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αντιπάλων της ΑΕΚ
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα: 4-0
- Λέτσε - Ρόμα: 0-4
- Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι: 1-4
- Νάπολι - Κόμο: 1-2
- Ντόρτμουντ - Αμβούργο: 2-0
- Γαλατασαράι - Γκοζτέπε: 3-2
- ΛΑΣΚ - Άλταχ: 3-0
- Σαχτάρ Ντόνετσκ - Ζιτομίρ: 0-2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.