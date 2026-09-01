Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League βρίσκονται σε μεγαλή... φόρμα, κερδίζοντας άνετα τους αντιπάλους τους στα εγχώρια πρωταθλήματα τους το περασμένο σαββατοκύριακο.

Η ΑΕΚ έκανε την Κυριακή (30/08) την πρώτη της «γκέλα» στο πρωτάθλημα, καθώς έμεινε στην ισοπαλία με σκορ 1-1 κόντρα στην Κηφισιά, χάνοντας τους πρώτους της βαθμούς στη φετινή Stoiximan Superleague.

Οι αντίπαλοι της στη League Phase του Champions League πάντως, τουλάχιστον οι περισσότεροι εξ΄αυτών, είχαν καλύτερη μοίρα, με τους 7 από τους 8 να νικάνε και μάλιστα εμφατικά.

Αναλυτικότερα, η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε άνετα με 4-0 της Μάλαγας στο «Μπερναμπέου», κάνοντας το 3/3 στη La Liga. Με το ίδιο σκορ κέρδισε και η Ρόμα, η οποία πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Λέτσε (0-4) και έπιασε κορυφή στη Serie A.

Τεσσάρα μοιράσε και η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία ταξίδεψε στο Λονδίνο για να αναμετρηθεί με τη Κρίσταλ Πάλας και επικράτησε με 1-4, με την επιθετική της τριάδα (Φόντεν, Τσέρκι, Χάαλαντ) να βρίσκεται σε πολύ καλή ημέρα.

Η Κόμο, χάρη στο γκολ του Τάσου Δουβίκα, «έκλεισε» το σπίτι της Νάπολι και με σκορ 1-2 κατέγραψε την πρώτη της νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα. Νίκες κατέγραψαν και οι Ντόρτμουντ των Καρέτσα και Κωνσταντέλια, η οποία νίκησε με 2-0 το Αμβούργο, η Γαλατάσαραϊ που επικράτησε με 3-2 της Γκοτζέπε, αλλά και η Λασκ που κέρδισε με το ευρύ 3-0 την Αλτάχ.

Η μοναδική από τις 8 αντιπάλους της Ένωσης που δεν κατάφερε να πάρει το «τρίποντο» στο εγχώριο πρωτάθλημα της ήταν η Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία υπέστη ήττα σοκ στην έδρα της από τη Ζιτομίρ (0-2).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αντιπάλων της ΑΕΚ