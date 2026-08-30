Με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει ξανά, η Κόμο επιβλήθηκε 2-1 εκτός έδρας της Νάπολι.

Τεράστια εκτός έδρας νίκη πήρε η Κόμο, που με τον Τάσο Δουβίκα να σκοράρει για ακόμη μία φορά, επικράτησε 2-1 της Νάπολι, σε ένα ματς που κρίθηκε στο πρώτο μέρος.

Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα με ωραία προσπάθεια του Μπατούρινα στο 17', με τον Χόιλουντ να ισοφαρίζει με συρτό σουτ στο 30'. Εντούτοις, η Κόμο προηγήθηκε εκ νέου, καθώς μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ο Δουβίκας τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 2-1 στο 34ο λεπτό.

Παρότι είχαν μπροστά τους σχεδόν μία ώρα, οι Παρτενοπέι δεν κατάφεραν να μπουν ξανά στο ματς και να σώσουν έστω τον βαθμό της ισοπαλίας, με αποτέλεσμα να υποστούν την πρώτη τους ήττα υπό την ηγεσία του Μασιμιλιάνο Αλέγκρι. Από την άλλη, η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League έδειξε ότι και φέτος, έχει τα φόντα να πρωταγωνιστήσει στη Serie A.