Πήλιος: «Πρέπει να μάθουμε και να γίνουμε καλύτεροι»

Όσα δήλωσε ο Σταύρος Πήλιος μετά την ήττα της ΑΕΚ με 3-1 από τη Σαχτάρ στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Η ΑΕΚ έφυγε ηττημένη από το «Στάμφορντ Μπριτζ» με 3-1 από τη Σαχτάρ με τον Σταύρο Πήλιο να τονίζει ότι σε αυτό το επίπεδο οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά και ότι οι κιτρινόμαυροι πρέπει να πάρουν το μάθημα τους και να βελτιωθούν.

Τι γεύση αφήνει το ματς: «Είναι παιχνίδια που θα μπορούσες να κερδίσεις. Ήμασταν ανταγωνιστικοί. Είχαμε ευκαιρίες. Αλλά είναι οι λεπτομέρειες σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να ειμαστε συγκεντρωμένοι από το 1 έως το 90. Είναι πολλές οι στιγμές. Η δική μου ευκαιρία, το πέναλτι, που μένουμε με 10 παίκτες. Δεν ξέρω αν είναι το πέναλτι. Πρέπει να μάθουμε απ’ αυτά να γίνουμε καλύτεροι. Βλέπουμε ότι το έχουμε. Πρεσάρουμε. Δε μένουμε πίσω. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στα επόμενα ματς».

Για την ευκαιρία που έχασε: «Το τελευταίο κοντρόλ φεύγει. Την τσίμπησα. Πρέπει να βελτιωθώ. Το ξέρω. Εχω κάνει τρελή δουλειά. Βλέπω ότι έχω τη βελτίωση. Ειμαι πάντα εκεί. Δουλεύω πολύ».

Για τη Σίτι: «Είναι πολύ πιο μεγάλο το επίπεδο. Το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Πάμε εκεί με την ίδια φιλοσοφία και πλάνο και θα πάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε».