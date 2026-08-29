Το πρόγραμμα... καλλώπισε τη δυσκολία των αγώνων της ΑΕΚ στο Champions league!

Ο Γιώργος Τσακίρης αναγνωρίζει ότι η σειρά των αγώνων της πρωταθλήτριας στην ελίτ της Ευρώπης είναι καλή με βάση και τις εγχώριες (τότε) υποχρεώσεις...

Σημείωνα σε τούτο το χώρο, στο blog μου, μετά την κλήρωση της ΑΕΚ και τους αντιπάλους που έφερε αυτή στην πρωταθλήτρια στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, ότι αυτός είναι ο κόσμος των αστεριών και υπογράμμιζα τις ευκαιρίες που προέκυπταν από αυτή (σ.σ.: την κλήρωση) με ένα σημαντικό αστερίσκο: το πρόγραμμα και ποια θα ήταν η σειρά των αγώνων για τον Δικέφαλο σε αυτή την υπέροχη, μαγική όσο και ιδιαίτερα απαιτητική, διοργάνωση όπως είναι το Champions League. Πραγματικά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ποτέ και πού αντιμετωπίζεις την οποιαδήποτε από αυτές τις ομάδες προκειμένου να εξακολουθεί να υπάρχει το δικαίωμα στο όνειρο. Διότι δεν συζητάμε για πορείες εως το τέλος της διαδρομής στον κόσμο των αστεριών, μακάρι να δύναται να φτάσεις έστω στους "16", όπου με τη νέα μορφή του μοιάζει από δύσκολο έως ανέφικτο να το πετύχει κάποια ελληνική ομάδα, είτε άμεσα είτε στο μακρυπρόθεσμα, δεν είναι πια φάση ομίλων και διαδικασία κληρώσεων, άρα και τύχης...

Πάμε στο... παρασύνθημα όμως για να μη κουραζόμαστε με αναλύσεις που έχουν γίνει από πέρυσι που συμμετείχε ο Ολυμπιακός, θα ξαναγίνουν και θα τις κάνουμε πάντα τέτοια εποχή και προτού ξεκινήσει η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στην οποία τούτη τη σεζόν θα είναι μέρος ΑΕΚ. Οφείλω να σημειώσω ότι πρόγραμμα για την πρωταθλήτρια Ελλάδας... καλλώπισε αρκετά την αντικειμενική δυσκολία των αγώνων της στο Champions league! Θα πει κανείς και με το δίκιο του σχετικά ότι "δεν παίζει ρόλο η σειρά των αγώνων ρε Τσακ, με όλους θα παίξουμε", γεγονός το οποίο καταλαβαίνω και γι' αυτό εκ των προτέρων δίνω δίκιο, ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση και διοργάνωση εκτιμώ πως παίζει ρόλο και μάλιστα σημαντικό. Διότι φανταστείτε να είχε η Ένωση πρώτα Ρεάλ Μαδρίτης εντός, Σίτι και Ντόρτμουντ εκτός και καπάκια Ρόμα στην Νέα Φιλαδέλφεια ως πρώτη τετράδα αγώνων...

Θα ήταν πιθανό με τα παραπάνω ματς να είχε από μηδέν έως έναν βαθμό και να τους πάρει από κάτω όλους εντός, εκτός και ...επί τα αυτά στην ΑΕΚ με αποτέλεσμα να ακολουθήσει η απογοήτευση και μια πορεία με στραβές στην Ευρώπη που θα είχαν αντίκτυπο και στην Ελλάδα. Με την Λασκ (εξαιρετικά καλή ομάδα και δύσκολη) εντός και την Σαχτάρ στο ουδέτερο και κιτρινόμαυρο Λονδίνο σε επίπεδο παρουσίας κόσμου του Δικέφαλου, δεδομένα τα πράγματα είναι τουλάχιστον καλύτερα, από το αντίστοιχο το οποίο στη τύχη ανέφερα παραπάνω. Είναι πολύ καλή η σειρά αγώνων για την Ένωση, ειδικά τα πρώτα τρία παιχνίδια, διότι μπορεί να διεκδικήσει να πάρει πράγματα από τα πρώτα δύο με Λασκ εντός και Σαχτάρ εκτός, τη στιγμή που δεν θα χει ντέρμπι, ή εξαιρετικά δύσκολο πρόγραμμα εντός συνόρων.

Πιο συγκεκριμένα η ομάδα του Νίκολιτς αντιμετωπίζει την Λασκ εντός και έπειτα πάει στην Τρίπολη να παίξει με τον Αστέρα, δίχως ταξίδι κοινώς εκτός Ελλάδας και με βατό αντίπαλο για το πρωτάθλημα, ενώ πριν από το ματς στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ, υποδέχεται στην Νέα Φιλαδέλφεια τον αξιόμαχο και δυνατό ΟΦΗ, επαναλάβω ωστόσο στην Νέα Φιλαδέλφεια! Θα γυρίσει από το Νησί και προτού το επισκεφτεί ξανά για να αντιμετωπίσει τη Σίτι θα παίξει στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο! Αν μη τι άλλο δεν έχει τα ματς εντός συνόρων με τους βασικούς ανταγωνιστές έως τότε, ενώ και μετά την αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον Παναιτωλικό... Τα δύσκολα είναι Νοέμβριο με το... καλημέρα του μήνα αφού η ΑΕΚ τρεις μέρες προτού υποδεχθεί την Ρεάλ Μαδρίτης του Μουρίνιο θα παίξει στο ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό και σε αυτή την περίπτωση όμως δεν θα έχει τουλάχιστον ταξίδι να επιβαρύνει τους κιτρινόμαυρους!

Ακολουθεί στα τέλη του Νοεμβρίου το δύσκολο επίσης 5νθημερο με Κόμο εκτός και ο αγώνας στην Νέα Φιλαδέλφεια έπειτα με τον ΠΑΟΚ ωστόσο με αρκετές μέρες αποκατάστασης αφού στην Ιταλία παίζει 24/11 και με την ομάδα της Τούμπας στην Αθήνα αγωνίζεται στις 29/11... Δύσκολο ζευγάρι αγώνων και τον Δεκέμβριο, το πλέον απαιτητικό, αλλά έχουμε φτάσει βαθιά στο πρόγραμμα, όταν σε διάστημα τριών ημερών η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει Ολυμπιακό εκτός, στο Φάληρο και Γαλατά εντός έδρας (06/12 και 08/12 αντίστοιχα). Για Ρόμα και Ντόρτμουντ έχουμε χρόνο να συζητήσουμε γιατί θα παίξουμε το 2027, Γενάρη κοινώς, τότε θα δούμε το πρόγραμμα και τα δεδομένα που θα υπάρξουν για την πρωταθλήτρια στο Champions League... Αυτά και τέλος, μην ξεχνάμε ότι προέχει η επικίνδυνη λόγω του άγνωστου σε επίπεδο ανάλυσης αντιπάλου, Κηφισιά για το πρωτάθλημα αύριο στην Λεωφόρο...