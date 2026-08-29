Η ΑΕΚ θα κληθεί να δώσει κάποιους πολύ απαιτητικούς αγώνες πριν από τα ματς του Champions League, με το πρόγραμμα της Ένωσης για τους επόμενους μήνες να είναι... φωτιά.

Η UEFA δημοσίευσε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/08) το αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων για τη League Phase του φετινού Champions League, με την εκπρόσωπο μας στη διοργάνωση, την ΑΕΚ να «σπάει» το ρόδι, καθώς θα κάνει... πρεμιέρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η Ένωση θα δώσει κάποιους πολύ απαιτητικούς αγώνες στο Champions League και όπως είναι λογικό το πρόγραμμα της θα είναι πολύ επιβαρυμένο. Μάλιστα θα επιβαρυνθεί έτι περισσότερο, καθώς πριν και μετά από μερικές αναμετρήσεις στα «αστέρια» θα πρέπει να αγωνιστεί στα εγχώρια ντέρμπι.

Συγκεκριμένα, πριν από το εντός έδρας ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, που είναι προγραμματισμένο για τις 4 Νοεμβρίου, θα πρέπει να αγωνιστεί με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για το Κύπελλο (28/10) και με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα (31/10). Σύνολο 3 δύσκολα παιχνίδια σε μία εβδομάδα.

Ακόμη, τέσσερις μέρες μετά την απόβαση στο Κόμο για τον αγώνα με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας (24/11), η Ενωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει στην «Allwyn Arena» τον δικέφαλο του βορρα για τη Stoiximan Superleague (28/11).

Τέλος, τρεις ημέρες πριν το πολύ κρίσιμο παιχνίδι με τη Γαλατάσαραϊ στη Φιλαδέλφεια (08/12), το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα πρέπει να επισκεφθεί το «Γ.Καραϊσκάκης» για να κοντραριστεί με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα (05/12).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πριν και μετά τα Champions League