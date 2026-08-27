Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για τις αντιπάλους της ΑΕΚ στην league phase του Champions League και εξηγεί τη σημασία του προγράμματος για την πρωταθλήτρια...

Η επιθυμία πριν τις δυο αναμετρήσεις της ΑΕΚ με αντίπαλο την Λέφσκι Σόφιας στα play offs ήταν η αυτονόητη: να φέρει τη δουλειά εις πέρας που συνηθίζει να αναφέρει ο θυμόσοφος λαός μας. Κοινώς να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι το φαβορί και να βρεθεί στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των αστεριών του Champions League! Έτσι κι έγινε και μάλιστα με εμφατικό τρόπο μιας και η πρωταθλήτρια Ελλάδας ισοπέδωσε αγωνιστικά την αντίστοιχης της Βουλγαρίας και με το ευρύ 4-0 κλείδωσε την παρουσία της στην league phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης... Η ομάδα του Νίκολιτς ανταποκρίθηκε απόλυτα στην υποχρέωσή της ως φαβορί και να εξασφαλίσει το εισιτήριο επιστροφής στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και να επικοινωνήσει στην Ευρώπη ότι η Ελλάδα θα έχει και φέτος εκπρόσωπο στο Champions league γεγονός σημαντικό για το ποδόσφαιρο της χώρας μας.



Δεν χρειάστηκε να περάσει μια ημέρα, ούτε να συμπληρωθούν καλά-καλά 24 ώρες, για να διαπιστώσουμε και να εμπεδώσουμε μέσω της διαδικασίας της κλήρωσης της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης την λάμψη του κόσμου των αστεριών και να το καταλάβουμε και όλοι στον κιτρινόμαυρο πλανήτη. Η ΑΕΚ βρίσκει στο δρόμο της σε αυτό το υπέροχο ταξίδι στην Ευρώπη ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, με την Βασίλισσα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να έρχεται ξανά στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, να αντιμετωπίζει και πάλι την Ένωση, την οποία παρεμπιπτόντως δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στην Αθήνα, είτε στο ΟΑΚΑ όταν ηττήθηκε με 1-0 είτε στην Νέα Φιλαδέλφεια σε εκείνο το μυθικό 3-3, το οποίο ακόμη μνημονεύεται στην Ευρώπη (όπως και το 2-2 στην Μαδρίτη εκείνη την σεζόν επίσης για το Champions league)! Δεν το λες και λίγο για τον Δικέφαλο να μην έχει χάσει σε καμία από τις δυο εντός έδρας αναμετρήσεις της με την Ρεάλ!

Έπειτα βγήκε το όνομα της Μάντσεστερ Σίτι, του Χάαλαντ και των υπολοίπων, μια ομάδα που μόλις το 2023 κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο, την κούπα με τα μεγάλα αυτιά, αυτή που έχει σηκώσει περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ομάδα η Ρεάλ Μαδρίτης! Η Ένωση φιλοξενείται από τη δεύτερη ομάδα της πόλης του Μάντσεστερ στο Έτιχαντ σε μια ακόμη αναμέτρηση που αναδεικνύει τον λαμπερό κόσμο του Champions League. Όπως ακριβώς ισχύει και με την αντίπαλο από την Γερμανία, τη δεύτερη δύναμη της συγκεκριμένης χώρας, την Ντόρτμουντ των Κωνσταντέλια και Καρέτσα, γεγονός που ικανοποιεί φυσικά την επιθυμία του Λάζαρου Ρότα. Προφανώς και τεράστια αίγλη έχει και το ματς με την Ρόμα στην Νέα Φιλαδέλφεια, μάλιστα η ιταλική ομάδα μαζί με την Ρεάλ Μαδρίτης μα φέρνουν αναμνήσεις από την αήττητη πορεία της ΑΕΚ στην ίδια διοργάνωση στο παρελθόν (πιο συγκεκριμένα το 2002)...

Προφανώς αντίστοιχου βαθμού δυσκολίας είναι και η αναμέτρηση με την πλούσια Γαλατάσαραι από την γειτονική Τουρκία που διαθέτει παίκτες όπως ο Οσιμεν, ο Σανέ, ο Γκουντογκάν, ο Λεμινά και άλλοι... Ακόμη και η Κόμο, η σούπερ ομάδα δημιούργημα του Φάμπρεγας, που πρωταγωνίστησε στην Σέριε Α, δεν γίνεται να χαρακτηριστεί ένας βατός αντίπαλος για την ΑΕΚ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι άλλωστε στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των αστεριών και η ομάδα του Νίκολιτς όταν πάλεψε και κατάφερε γιατί άξιζε να βρίσκεται σε αυτόν, γνωρίζει τι θα ακολουθήσει, τι θα αντιμετωπίσει... Μήπως είναι ευκολάκι η Σαχτάρ Ντόνετσκ με ευρωπαϊκό τίτλο; Ή πρόκειται για χαλαρό ματσάκι αυτό με την Λασκ του Λιούμπισιτς στην Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία έριξε τάληρο στην Σέλτικ παρακαλώ, αλλά και στην Σκωτία που δέχτηκε ήττα με 3-0 τέρματα, όποιος είδε εκείνο το παιχνίδι κατάλαβε ότι πρόκειται για μαγική εικόνα!

Από την άλλη προφανώς και υπάρχουν ευκαιρίες για την ΑΕΚ με αντίπαλους στην έδρα της όπως η Λασκ, η Ρόμα και η Γαλατάσαραι, τη στιγμή που πρέπει να ψάξει να πάρει κάτι, υπερβατικά όλα αυτά, απέναντι σε Κόμο και Σαχτάρ στο Λονδίνο... Όπως και να έχει σημαντικό ρόλο θα παίξει το πρόγραμμα και ποια ματς παίζει ποτέ και ανάμεσα σε ποια εντός συνόρων. Εξαιρετικά σημαντική μέρα το Σάββατο λοιπόν για την πρωταθλήτρια Ελλάδας που θα γίνει γνωστό το πρόγραμμα των αναμετρήσεών της στο Champions league. Από κει και πέρα αρκούν τα λόγια του Μηνά Λυσάνδρου με αφορμή την κλήρωση του Δικέφαλου: «Νομίζω ότι στόχος κάθε ομάδας που πρωταγωνιστεί στη χώρα της είναι να αγωνιστεί στο Champions League, στην παιδική χαρά των μεγάλων. Υπάρχει χαρά, ανυπομονησία, περηφάνια που πρέπει να μετουσιωθεί σε ανταγωνιστική παρουσία με δικαίωμα στο όνειρο», τα λόγια του Λυσάνδρου και πρόκειται για αυτό που συνηθίζουμε να λέμε δηλώσεις to the point!