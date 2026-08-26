ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Κέρδισε πέναλτι ο Γιόβιτς, 4-0 Μαρίν

ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Κέρδισε πέναλτι ο Γιόβιτς, 4-0 Μαρίν

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Κέρδισε πέναλτι ο Γιόβιτς, 4-0 Μαρίν

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Στο 55ο λεπτό της ρεβάνς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας ο Ραζβάν Μαρίν έκανε το 4-0 με εύστοχο πέναλτι που κέρδισε ο Γιόβιτς.

Η ΑΕΚ δεν... έριξε ταχύτητα μετά το φανταστικό πρώτο ημίχρονο της και βρήκε το τέταρτο γκολ της στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τα Play Offs του Champions League.

Στο 53ο λεπτό ο Ρότα κουβάλησε την μπάλα, την άνοιξε στον Μαρίν, ο οποίος έκανε το γύρισμα προς τον Γιόβιτς και ο Σέρβος με το σώμα του την προστάτεψε και ανατράπηκε από τον Αλνταΐρ.

Ο Ραζβάν Μαρίν ανέλαβε την εκτέλεση από την άσπρη βούλα και με... άπιαστο χτύπημα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

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Το εύστοχο πέναλτι του Μαρίν

     

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