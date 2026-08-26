Ο Μπάρναμπας Βάργκα έκανε το 30 για την ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας, με το δεύτερο γκολ του μέσα σε 17 λεπτά.

«Κιτρινόμαυρο» πάρτι με... καλεσμένη τη Λέφσκι Σόφιας! Πριν καν συμπληρωθούν 30 λεπτά παιχνιδιού η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα τριών γκολ και «αγκάλιασε» τη League Phase του Champions League.

Στο 29ο λεπτό ο Λόβρο Μάγερ εκτέλεσε κόρνερ, ο Μπάρναμπας Βάργκα νίκησε άπαντες στον αέρα και με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έκανε το 3-0 για τον Δικέφαλο.

Ο Ούγγρος killer χρειάστηκε 17 λεπτά για να κάνει ντοπιέτα, καθώς είχε κάνει το 2-0 στο 12ο λεπτό.

Το γκολ του Βάργκα για το 3-0