ΑΕΚ - Λέφσκι Σόφιας: Ντοπιέτα Βάργκα, 3-0 και «παροξυσμός» στη Νέα Φιλαδέλφεια
«Κιτρινόμαυρο» πάρτι με... καλεσμένη τη Λέφσκι Σόφιας! Πριν καν συμπληρωθούν 30 λεπτά παιχνιδιού η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα τριών γκολ και «αγκάλιασε» τη League Phase του Champions League.
Στο 29ο λεπτό ο Λόβρο Μάγερ εκτέλεσε κόρνερ, ο Μπάρναμπας Βάργκα νίκησε άπαντες στον αέρα και με κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι έκανε το 3-0 για τον Δικέφαλο.
Ο Ούγγρος killer χρειάστηκε 17 λεπτά για να κάνει ντοπιέτα, καθώς είχε κάνει το 2-0 στο 12ο λεπτό.
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Το γκολ του Βάργκα για το 3-0
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