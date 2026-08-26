Ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ μόλις στο 7ο λεπτό της ρεβάνς με τη Λέφσκι στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ιδανική εκκίνηση για την ΑΕΚ στη ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας! Ο Δικέφαλος προηγήθηκε στο 7ο λεπτό, με σκόρερ τον «καυτό» Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος βρήκε δίχτυα για 3ο από τα τέσσερα ματς της Ένωσης στην τρέχουσα σεζόν.

Ο Λάζαρος Ρότα έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά και ο Σέρβος σταρ με άπιαστη κεφαλά από το πρώτο δοκάρι άνοιξε το σκορ.

Το γκολ τους Γιόβιτς