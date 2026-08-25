Η ΑΕΚ πηγαίνει «πάνοπλη» στην αυριανή μεγάλη ρεβάνς κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας που θα κρίνει την είσοδο στη League Phase του Champions League με τον Μάρκο Νίκολιτς να έχει κατασταλάξει στα πλάνα του.

Η ΑΕΚ απέχει μια νίκη από το να παίξει στη League Phase του Champions League. Όλο το κλαμπ περιμένει την αυριανή (26/8, 22:00) ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας όσο τίποτα άλλο καθώς η πρόκληση της συμμετοχής στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ελίτ είναι τεράστια. Όχι μόνο για τους παίκτες, αλλά και για τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τους έχει ζητήσει να ζήσουν το ματς «φάση τη φάση» και «μπάλα την μπάλα».

Η Ένωση ολοκλήρωσε την προετοιμασία της το απόγευμα της Τρίτης με προπόνηση στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας που έγινε μέσα σε υψηλές θερμοκρασίες. Η ΑΕΚ πηγαίνει «πάνοπλη» στη ρεβάνς με τη Λέφσκι καθώς, όπως τόνισε και ο Νίκολιτς στη συνέντευξη Τύπου, όλοι οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στη διάθεσή του, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο το μήνυμα και για τον Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Η ομιλία του Νίκολιτς στους παίκτες της ΑΕΚ στην τελευταία προπόνηση για τη ρεβάνς κόντρα στη Λέφσκι με τη Νέα Φιλαδέλφεια "ντυμένη" στα χρώματα του Champions League #aek #aekfc pic.twitter.com/zv55rk0z38 — Dimitris Vergos (@dimitrisvergos) August 25, 2026

Λίγο αργότερα ο 28χρονος Μαυριτανός εξτρέμ που είχε μείνει εκτός από το ματς πρωταθλήματος για τον Ηρακλή περισσότερο για προληπτικούς λόγους βγήκε στο γήπεδο και συμμετείχε και αυτός κανονικά στην προπόνηση μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του. Κάτι που σημαίνει ότι διεκδικεί τη θέση στην αριστερή πλευρά, από τη στιγμή άλλωστε που προφυλάχθηκε στο κυριακάτικο παιχνίδι.

Ο Νίκολιτς φαίνεται πως έχει καταλήξει στα πλάνα του με τα μετόπισθεν να μην αλλάζουν. Με τον Στρακόσια δηλαδή στο τέρμα και τους Πήλιο, Ρέλβας Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Ο Κάιρινεν αναμένεται να επανέλθει πλάι στον Μαρίν στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κοϊτά και Μάγερ στις δύο πλευρές και τον Βάργκα ως παρτενέρ του Γιόβιτς στην κορυφή. Σε περίπτωση που ο Κοϊτά δεν ήταν στο 100% για να ξεκινήσει, τότε εκεί θα μπορούσε να παραμείνει ο Γκατσίνοβιτς.