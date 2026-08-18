Η ΑΕΚ ξόδεψε τρεις σπουδαίες ευκαιρίες στο α' ημίχρονο, έμεινε στο 0-0 με τη Λέφσκι Σόφιας, αλλά στη Νέα Φιλαδέλφεια θα είναι φαβορί για πρόκριση στη League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ επιστρέφει από τη Σόφια με το 0-0 κόντρα στη Λέφσκι, με τους κιτρινόμαυρους να φέρνουν τη διεκδίκηση της πρόκρισης στα αστέρια του Champions League στη Νέα Φιλαδέλφεια την άλλη Τετάρτη. Εκεί όπου μπορούν να πάρουν αυτοί το εισιτήριο για να κουνήσουν σεντόνι! Η Ένωση χωρίς καμία αμφιβολία θα μπορούσε να είχε πάρει κάτι περισσότερο στη Σόφια βάσει των ευκαιριών που είχε στο πρώτο μέρος, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Γιόβιτς, κόντρα σε ένα οργανωμένο σύνολο όπως αυτό της Λέφσκι. Η ΑΕΚ έδειξε ότι έχει τη δυνατότητα να πάρει την πρόκριση για τη League Phase σε οκτώ βράδια από σήμερα σε μια ρεβάνς που βέβαια θέλει μεγάλη προσοχή.

Έτσι ξεκίνησε η ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ξεκινήσει τον Ζίνι στο πλευρό του Γιόβιτς στην επίθεση της ΑΕΚ. Ο Στρακόσια ήταν στην εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα να αποτελούν την τετράδα της άμυνας, τους Μαρίν και Κάιρινεν να είναι το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής και τους Κοϊτά και Μάγερ αριστερά και δεξιά αντίστοιχα. Για τη Λέφσκι ο Χούλιο Βελάθκεθ ξεκίνησε με τον Βούτσοφ στην εστία, τους Μαϊκόν, Σεραφίμοφ, Ντιμιτρόφ και Νέβες στην άμυνα, τους Σερτζίνιο, Μουμπαρίκ και Θεντέγες στη μεσαία γραμμή, τους Ρεϊνάλντο και Οκο-Φλεξ στα άκρα και τον Εβερτον Μπάλα στην κορυφή της επίθεσης.

Μεγάλες ευκαιρίες η ΑΕΚ και δοκάρι με Γιόβιτς

Η ΑΕΚ βάσει ευκαιριών και συνολικής εικόνας του πρώτου μέρους θα άξιζε να είχε πάει μπροστά στο σκορ στα αποδυτήρια. Οι κιτρινόμαυροι κατάφεραν να ελέγξουν τον ρυθμό και να μην αφήσουν τη Λέφσκι να πάρει... αέρα, ενώ αμύνονταν σωστά κλείνοντας τους χώρους και δεν απειλούνταν. Στην πρώτη της μεγάλη ευκαιρία στο ματς η ΑΕΚ είχε δοκάρι, όταν ο Μάγερ στο 20' πέρασε καταπληκτική μπαλιά στον Γιόβιτς, αυτός άφησε την μπάλα να... σκάσει, σούταρε, αλλά εκείνη βρήκε το οριζόντιο και έφυγε άουτ.

Η Ένωση δεν προβληματιζόταν και μέσα σε ένα λεπτό στο 32' και στο 33' άγγιξε σε δύο περιπτώσεις ξανά το προβάδισμα. Αρχικά ο Μάγερ γέμισε με τον Μουκουντί να βάζει την προβολή και να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα παίρνοντας την... μπουκιά από το στόμα του Γιόβιτς που ερχόταν από πίσω για να βρει δίχτυα με το κεφάλι και αμέσως μετά έπειτα από λάθος του Βούτσοφ, ο Γιόβιτς δεν σημάδεψε σωστά με την μπάλα να περνάει πάνω από τα δοκάρια!

Η ΑΕΚ δεν είχε δεχθεί φάσεις, μέχρι το 38' όταν η Λέφσκι έβγαλε μπαλιά στην πλάτη της κιτρινόμαυρης άμυνας, αλλά στην εξέλιξη ο Στρακόσια ήταν σε ετοιμότητα στο πλασέ του Μουμπαρίκ. Η ευκαιρία έδωσε θάρρος στη βουλγαρική ομάδα που πήρε μέτρα στο γήπεδο, χωρίς όμως να δημιουργήσει άλλους σοβαρούς κινδύνους.

Το 0-0 παρέμεινε και η πρόκριση θα παιχτεί στη Νέα Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ έκανε λάθη στις αρχές του δευτέρου μέρους με τη Λέφσκι στο 54' να απειλεί όταν ο Μαϊκόν έκανε την κούρσα, κανείς δεν μπόρεσε να τον σταματήσει, αλλά το πλασέ του απέκρουσε ο Στρακόσια. Η βουλγαρική ομάδα ήταν συνεχώς στο μισό της ΑΕΚ, έχοντας μπει καλύτερα μετά την ανάπαυλα, με τον Στρακόσια να είναι ξανά σε ετοιμότητα σε ένα μακρινό σουτ του Ντιμιτρόφ στο 57'. Ο Νίκολιτς έπρεπε να παρέμβει από τον πάγκο, αντικαθιστώντας τον Μάγερ με τον Μάνταλο, με τον Έλληνα μεσοεπιθετικό να πηγαίνει αριστερά και τον Μάγερ αριστερά, ενώ και ο Βάργκα μπήκε στη θέση του Γιόβιτς.

Ο Νίκολιτς κράτησε στο ματς τον Ζίνι, που ως τότε δεν είχε βρει χώρους, με τον Ανγκολέζο φορ στο 59' να δοκιμάζει το πόδι του, αλλά τον Βούτσοφ να μπλοκάρει, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό πάλι ο Ζίνι που έμοιαζε πιο απελευθερωμένος πλάσαρε με την μπάλα να κοντράρει και να περνάει κόρνερ. Η ΑΕΚ πάταγε ξανά καλά στα πόδια της και αυτό που χρειαζόταν να βρει ήταν ακρίβεια στο τελευταίο τρίτο και στα τελειώματα, με τον Μαρίν στο 73' να δοκιμάζει και αυτός ένα σουτ αλλά να μην βρίσκει εστία.

Ο Νίκολιτς έβαλε στο τελευταίο δεκάλεπτο και τους Ζούμπκοφ και Γκατσίνοβιτς αντί των Κοϊτά και Ζίνι, με τον «Γκάτσι» να παίζει μαζί με τον Βάργκα μπροστά, με το 0-0 να παραμένει ως το τέλος, αλλά την ΑΕΚ να δείχνει ότι στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας μπορεί να πάρει αυτή την πρόκριση στη League Phase!

MVP: Ο Μάγερ παρότι αγωνίστηκε για 58' λεπτά έφτιαξε τις δύο από τις τρεις ευκαιρίες της ΑΕΚ στο πρώτο μέρος με την πάσα στον Γιόβιτς και το γέμισμα στην προβολή του Μουκουντί προ του Σέρβου φορ που περίμενε.

Στο ύψος τους: Σταθερό το κεντρικό αμυντικό δίδυμο των Ρέλβας και Μουκουντί, με την ΑΕΚ να δέχεται πολύ λίγες φάσεις.

Αδύναμος κρίκος: Ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να δώσει πράγματα στο επιθετικό κομμάτι για την ΑΕΚ.

Η γκάφα: Ίσως αν ο Μουκουντί είχε αφήσει την μπάλα στο γέμισμα του Μάγερ, ο Γιόβιτς να είχε σκοράρει.

Το στραγάλι: Ο Σουηδός Νίμπεργκ δεν είχε κάποια δύσκολη φάση στο παιχνίδι, έχοντας μια νορμάλ διαιτησία.

Το ταμείο του Gazzetta: Αν η ΑΕΚ είχε βρει καλύτερα τελειώματα στις τρεις μεγάλες ευκαιρίες της στο πρώτο μέρος, τότε θα μπορούσε να είχε φύγει με τη νίκη από τη Σόφια και να ήταν πιο κοντά στην πρόκριση στη League Phase του Champions League. Οι κιτρινόμαυροι δεν απειλήθηκαν ιδιαίτερα κόντρα σε μια οργανωμένη ομάδα όπως η Λέφσκι, με την πρόκριση να παίζεται πλέον στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκεί όπου η ΑΕΚ μπορεί να πάρει αυτή το εισιτήριο για τα αστέρια.

Λέφσκι Σόφιας (Χούλιο Βελάθκεθ): Βούτσοφ, Μαϊκόν (89' Σάντος), Σεραφίμοφ, Ντιμιτρόφ, Νέβες (89' Στογιάντσοφ), Σερτζίνιο, Μουμπαρίκ, Θεντέγες, Οκο-Φλεξ (67' Περέα), Ρεϊνάλντο (79' Μίτκοφ), Εβερτον Μπάλα (79' Σούλα)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Κάιρινεν, Μάγερ (58' Μάνταλος), Κοϊτά (81' Γκατσίνοβιτς), Ζίνι (81' Ζούμπκοφ), Γιόβιτς (58' Βάργκα)