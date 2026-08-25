Λέφσκι: Μεγάλο πριμ σε περίπτωση που αποκλείσουν την ΑΕΚ
Στη Λέφσκι θέλουν όσο τίποτα την πρόκριση και η διοίκηση φρόντισε να το δείξει και στην πράξη, προσφέροντας τεράστιο μπόνους στους παίκτες. Καθώς η ρεβάνς με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια είναι παιχνίδι χωρίς αύριο (26/8, 22:00, Live από το Gazzetta) .
Το 0-0 του πρώτου ματς άφησε τα πάντα ανοιχτά και όλα πλέον θα κριθούν στην Allwyn arena, καθώς αμφότερες θέλουν τη νίκη για να συνεχίσουν στη League Phase του Champions League. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολτς θα έχει τον κόσμο στο πλευρό της, ωστόσο οι αντίπαλοι θα έχουν και έναν ακόμη λόγο να τα δώσουν όλα...
Σύμφωνα με τα βουλγαρικά ΜΜΕ, η διοίκηση της Λέφσκι έχει υποσχεθεί 2 εκατ. ευρώ πριμ στους ποδοσφαιριστές σε περίπτωση που αποκλείσουν την ΑΕΚ και πάρουν την πρόκριση. Αξίζει να αναφέρουμε πως το ποσό είναι τεράστιο για τα δεδομένα της χώρας, ενώ αποστολή βρίσκεται και ο Μάρκο Γκρούγιτς, ο οποίος επιστρέφει στην Αθήνα απέναντι στην Ένωση με την όποια πέρυσι πανηγύρισε το πρωτάθλημα.
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