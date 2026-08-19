Νίκολιτς: «Δεν είχαμε την κατάλληλη τελική απόφαση, το ελληνικό πρωτάθλημα μας έφτασε εδώ»

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τη Λέφσκι στη Σόφια. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς δεν κατάφερε να βρει το γκολ που άξιζε στη Σόφια, όμως έφυγε αλώβητη από την έδρα της Λέφσκι και η πρόκριση στη League Phase του Champions League θα κριθεί στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας.

Ο Σέρβος τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε στάθηκε στις κακές τελικές αποφάσεις και στη σημασία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

«Ήταν ένα φυσιολογικό ματς για τα Play Offs του Champions League. Ένα ανταγωνιστικό ματς, με υπέροχη ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ τους 2.000 οπαδούς μας που ήρθαν εδώ. Ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός, η μπάλα αναπηδούσε και αυτό δεν άφησε τις δύο ομάδες να παίξουν καλύτερα και να έχουν καλύτερες τελικές.

Χάσαμε την ευκαιρία να νικήσουμε με τουλάχιστον ένα γκολ. Είχαμε καλά σημεία και ευκαιρίες, αλλά η τελική απόφαση δεν ήταν η κατάλληλη. Θα πρέπει να κοιτάξω κάποια πράγματα, όπως κάποιες πάσες ή κάποιους μικρούς εγωισμούς. Μας έλειψε ένα γκολ, όμως και τότε, όπως και τώρα, δεν θα κρινόταν η πρόκριση.

Σε οκτώ μέρες έχουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε και λίγο καλύτεροι, επειδή για εμάς ήταν μόνο το δεύτερο παιχνίδι μας. Εμείς έχουμε ακόμα ένα ματς με τον Ηρακλή και θέλουμε να κάνουμε τις μικροβελτιώσεις που χρειάζονται».

Για το αν τον εντυπωσίασε κάτι: «Με εξέπληξε λίγο η διάταξη της ενδεκάδας της Λέφσκι και τα μπακ. Ήταν η Λέφσκι που ξέρουμε, μια καλή ομάδα. Σε ένα γήπεδο με 39.000 οπαδούς και τέτοια ατμόσφαιρα, είχαμε τον έλεγχο, αλλά μας έλειψε η αποφασιστικότητα. Τίποτα δεν έχει κριθεί και όποιος είναι καλύτερος θα προκριθεί.

Και οι δύο προπονητές πιθανότατα θα κάνουν κάποιες αλλαγές βάσει της ανάλυσης του ματς. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην τακτική. Από τη δική μου πλευρά, θα ήταν παράλογο αν άλλαζα κάτι. Είναι λογικό να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές στην τακτική».

Για το αν η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και για την επιλογή Ζίνι αντί Βάργκα: «Δεν χωρά ερώτημα και δεν επιτρέπεται να υπάρχει. Το ελληνικό πρωτάθλημα μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Δεν πέσαμε από τον ουρανό. Πήραμε το πρωτάθλημα και γι’ αυτό είμαστε εδώ.

Σέβομαι το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο και φέτος είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά εγώ έχω πιο ψηλά από κάθε διοργάνωση το πρωτάθλημα. Δεν σκέφτηκα να αναβάλω το ματς το ερχόμενο ματς με τον Ηρακλή. Αυτήν την περίοδο πρέπει να πάρουμε ρυθμό. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε βαθμούς.

Έχουμε τρεις εξαιρετικούς επιθετικούς (Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι) και έναν πολύ φορμαρισμένο Γκατσίνοβιτς. Θα τους χρησιμοποιήσω όλους, ανάλογα με το τι είναι καλύτερο για την ομάδα εκείνη τη στιγμή».