Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την ΑΕΚ η οποία άξιζε, βάση ευκαιριών, τη νίκη αλλά φέρνει την εξίσωση της πρόκρισης στην έδρα της με σύμμαχο το κόσμο της. Σούπερ Κάιρινεν...

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα για την είσοδο της ΑΕΚ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης αφήνει δεδομένα μια γλυκόπικρη γεύση στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς με αυτό το 0-0 στην Βουλγαρία. Γλυκή διότι πέρασε δίχως προβλήματα από την Σόφια απέναντι στην πανέτοιμη Λέφσκι και κρατάει τη μοίρα της στα ...πόδια της και στη δική της έδρα την ερχόμενη Τετάρτη. Πικρή επειδή αν μη τι άλλο είχε τις καθαρές στιγμές, τις φάσεις εκείνες στις οποίες θα μπορούσε να έχει βρει το τέρμα εκείνο το οποίο θα της έδινε καθαρό προβάδισμα, μιας και με το 0-0 τέτοιο δεν έχει κι ας παίζει στο γήπεδό της... Ειδικά στο πρώτο μισό του αγώνα στην Βουλγαρία η πρωταθλήτρια Ελλάδας δημιούργησε 3 κλασικές ευκαιρίες για να βρουν γκολ αλλά δεν τα κατάφεραν, γεγονός που θα ήταν διαφορετικό αν είχε τουλάχιστον πέντε επίσημα παιχνίδια στο ενεργητικό της η Ένωση, αλλά δεν τα είχε τη στιγμή που στο αντίπαλο στρατόπεδο τα είχαν και μάλιστα 11 για Ευρώπη και το πρωτάθλημα τους...

Είναι ξεκάθαρο ότι τα αστέρια για την ΑΕΚ περνάνε από της Φιλαδέλφειας τα μέρη και η δύναμη της έδρας πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ρεβάνς (μετά το 0-0) προκειμένου ο Δικέφαλος να πετύχει να βρεθεί ξανά στην ευρωπαϊκή ελίτ όπως το είχε κάνει το 2018! Αυτό δίνει ένα μικρό προβάδισμα στην Ένωση, η δύναμη της έδρας κοινώς, τη στιγμή που και συνολικά η εικόνα του πρώτου αγώνα φανερώνει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των δυο ομάδων σε επίπεδο ικανότητας και ποιότητας. Η ομάδα του Νίκολιτς κυριάρχησε στη συντριπτική πλειοψηφία του αγώνα αλλά, ειδικά στο δεύτερο 45λεπτο, της έλειψε το καθαρό μυαλό για να βρει καθαρές στιγμές και να βρει γκολ. Κάτι το οποίο είναι και θέμα φόρμας, δηλαδή απουσίας ρυθμού μιας και δεδομένα αν είχε περισσότερα επίσημα ματς, θα είχαμε διαφορετικό αποτέλεσμα. Προφανώς αυτό δεν το αναφέρω σαν δικαιολογία μιας και ήταν δεδομένο ότι θα υπάρχει αυτό το ντεσαβαντάζ για τους κιτρινόμαυρους πριν τη διεξαγωγή του αγώνα!

Η ΑΕΚ στο πρώτο 45λεπτο κατάφερε να βγάλει στον αγωνιστικό χώρο ακριβώς το σχέδιο του προπονητή της και αυτό έχει τεράστια αξία και σημασία μιας και στο μόλις δεύτερο επίσημο παιχνίδι της δεν είναι εύκολο να συμβεί κάτι τέτοιο... Ακόμη και για την πρωταθλήτρια Ελλάδας που έχει διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό την περσινή ομάδα, είναι δύσκολο να βγει η χημεία σε απόλυτο βαθμό, διότι απαιτείται να υπάρχει και ρυθμός. Εξίσου μεγάλος βαθμός δυσκολίας ήταν για την Ένωση να καταφέρει να σβήσει εντελώς έναν αντίπαλο και τον ρυθμό που είχε όπως είναι η Λέφσκι Σόφιας. Διότι οι Βούλγαροι έδιναν το 11ο επίσημο ματς τους και στις προηγούμενες δέκα αναμετρήσεις ήταν αήττητη με 8 νίκες και δυο ισοπαλίες σε αγώνες για τα προκριματικά του Champions League και του βουλγαρικού πρωταθλήματος φυσικά. Ωστόσο ο Δικέφαλος τα κατάφερε με εξαιρετική τακτική ανταπόκριση και σωστή σε βαθμό άριστης διαχείρισης του ρυθμού.

Όχι μόνο έσβησε το τέμπο και δεν επέτρεψε ποτέ στη διάρκεια του πρώτου μισού του ματς να βρει χώρους και να τρέξει με την μπάλα η Λέφσκι Σόφιας, αλλά μετά το 15ο λεπτό όπου δεν είχε γίνει το παραμικρό στο χορτάρι σε επίπεδο φάσης, ήταν η ΑΕΚ εκείνη που επέβαλλε τον ρυθμό, κυριάρχησε και έπρεπε να βρει ένα τέρμα. Ειδικά έως το 40' η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έκανε τα πάντα σωστά στον αγωνιστικό χώρο εκτός του να είναι αποτελεσματική σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς. Η θεά Τύχη της γύρισε την πλάτη ειδικά στη φάση του δοκαριού του Σέρβου φορ (έπειτα από εξαιρετική επίθεση και υπέροχη κάθετη μεταβίβαση του Μάγερ), αλλά τις άλλες τρεις τα τελειώματα, οι αποφάσεις των παικτών της Ένωσης και του Γιόβιτς, δεν ήταν αυτές που έπρεπε. Στο 38' καταγράφεται και η μοναδική αξιόλογη στιγμή για τους Βούλγαρους με τον Στρακόσα ωστόσο να μην είχε πρόβλημά να βγάλει σταθερά ένα κακό τελείωμα το οποίο έγινε ωστόσο μέσα από την κιτρινόμαυρη περιοχή...

Όλα τα παραπάνω έσβησαν και την εχθρική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι της Λέφσκι οι οποίοι από το 5ο λεπτό και ως το τέλος επί της ουσίας, ελέω της εικόνας της αναμέτρησης και της κυριαρχίας της ΑΕΚ, παρακολούθησαν απλά την αναμέτρηση δίχως διάθεση για να έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν το γήπεδο σε καυτή έδρα! Στο δεύτερο 45λεπτο η Ένωση ήταν και πάλι κυρίαρχη ειδικά μετά το 55' αλλά δίχως καθαρό μυαλό οι παίκτες της στη τελική απόφαση. Δεν υπήρξε σε όλο το δεύτερο μισό του αγώνα ούτε υποψία φάσης από τους πρωταθλητές Βουλγαρίας γεγονός αν μη τι άλλο πολύ σημαντικό για την ομάδα του Νίκολιτς και την αυτοπεποίθηση ενόψει ρεβάνς. Εξαιρετικό ματς του Κάιρινεν και γενικά μεσοαμυντικά τη στιγμή που στην ρεβάνς πρέπει να πάρει περισσότερα πράγματα από τους Κοϊτά, Ζίνι και γενικά τους ποδοσφαιριστές μεσοεπιθετικά!

Μεγάλη υπόκλιση στους 2.000 φίλους της ΑΕΚ που κατάφεραν να βρεθούν και πάλι δίπλα στην ομάδα και να ακούγονται σε ένα γεμάτο γήπεδο από 38.000 αντιπάλους (καλή επιστροφή σε όλους) και το Σάββατο έχουμε πρεμιέρα...