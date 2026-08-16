ΑΕΚ: Η δεύτερη εμφάνιση για τη σεζόν 2026/27 σε μαύρο χρώμα με σήμα από τα 80s
Νωρίτερα την Κυριακή η ΑΕΚ παρουσίασε την τρίτη της φανέλα για τη σεζόν 2026/27 σε χρώμα γαλάζιο με μαύρο σήμα.
Το βράδυ της Κυριακής η ΑΕΚ ανέβασε στα social media και τη δεύτερη εμφάνισή της για τη νέα σεζόν που θα είναι σε χρώμα μαύρο με κίτρινες λεπτομέρειες, όπως τον γιακά αλλά και το σήμα!
Το συγκεκριμένο σήμα που φέρει η δεύτερη φανέλα παραπέμπει σε αυτό που φορούσε η ομάδα στη φανέλα της τη δεκαετία του '80, όταν κατέκτησε το Κύπελλο της σεζόν 1982-83 και το ιστορικό Πρωτάθλημα της σεζόν 1988-89.
Και αυτή η φανέλα είναι διαθέσιμη τώρα στο shop.aekfc.gr και στο Allwyn Arena AEK Store.
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