Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από την ήττα του Ολυμπιακού από τη Ναϊμέγκεν στη ρεβάνς της Ολλανδίας.

Ο Ολυμπιακός δεν θα αγωνιστεί την ερχόμενη σεζόν στη League Phase του Champions League, καθώς «λύγισε» στην παράταση, ενώ έπαιζε με 10 παίκτες και ηττήθηκε με ανατροπή (2-1).

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ προηγήθηκε δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του δεύτερου μέρους, με σκόρερ τον Ελ Καμπί, έπειτα από εντυπωσιακή προσπάθεια του Σα, όμως στο 70ο λεπτό οι Ολλανδοί ισοφάρισαν με τον Λίνσεν, έπειτα από ασίστ του Τάντιτς.

Ύστερα από 10 λεπτά (80') η κατάσταση έγινε χειρότερη για τους Πειραιώτες, καθώς ο Φορτούνης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα, έπειτα από παρέμβαση του VAR.

Oι γηπεδούχοι στο 95' ανέτρεψαν το σκορ, με σκόρερ τον πρώην ερυθρόλευκο, Εμρέ Μορ, με το 2-1 να μένει μέχρι τέλους.

Τα highlights του Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός