Το όνειρο του Ολυμπιακού για παρουσία στη League Phase του Champions League... έσβησε στο Ναϊμέγκεν. Η αποβολή του Φορτούνη αποδείχθηκε καθοριστική για τους Πειραιώτες, που αν και προηγήθηκαν έχασαν 2-1 στην παράταση. Απευθείας στη League Phase του Europa League οι «ερυθρόλευκοι». ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ, αποστολή: Δ. ΤΟΜΑΡΑΣ

Ο Ολυμπιακός δεν άντεξε και δεν τα κατάφερε στην Ολλανδία. Μένοντας με 10 παίκτες στο 80ό λεπτό και με τη Ναϊμέγκεν να του βγάζει γενικότερα αρκετές φάσεις αν και προηγήθηκε με 0-1 ηττήθηκε με σκορ 2-1 και έτσι έμεινε εκτός της συνέχειας του Champions League και θα συνεχίσει στη League Phase του Europa.

Ολυμπιακός: Έτσι ξεκίνησε η ομάδα του Μεντιλίμπαρ για το ματς με τη Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τον αγώνα με γκολκίπερ τον Πόποβιτς. Άμυνα με Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέϊ. Κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Γκουστάβο Σα. Άκρα με Ζότα και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Για τη Ναϊμέγκεν στο τέρμα ήταν ο Κρετάζ Ορτέγκα. Άμυνα με Φόνβιλ, Στορμ και Σάντλερ. Δεξιά ο Ουαϊσα και αριστερά ο Λεμπρετόν. Οι Νέγιασμιτς και Ταντιτς στο κέντρο, μπροστά οι Σερί και Μπίσκοφ και σέντερ φορ ο Λίνσεν.

Το δοκάρι της Ναϊμέγκεν και ο τραυματισμός του Ζότα

Στο πρώτο 45λεπτο η πρώτη μεγάλη φάση ανήκε στους Ολλανδούς. Στο 10ο λεπτό η Ναϊμέγκεν βγήκε γρήγορα στην επίθεση και το σουτ του Σερί πρώτα αποκρούστηκε από τον Πόποβιτς και μετά βρήκε στο δοκάρι. Ο Ολυμπιακός είχε την ατυχία να δει τον Ζότα να χτυπά στην προσπάθειά του να κυνηγήσει μία φάση και να γίνεται αλλαγή στο 15’.

Λίγο μετά ο Σερί είχε ένα σουτ έξω. Στο 22’ ο ίδιος παίκτης και αρχηγός της Ναϊμέγκεν είχε σουτ που έβγαλε δύσκολα ο Πόποβιτς. Ο Ολυμπιακός που είχε απειλήσει πριν μόνο μία φορά με τον Ελ Καμπί είχε μία σέντρα του Φορτούνη στο 25’ που έβγαλε μετά δυσκολίας ο πορτιέρε των Ολλανδών.

Πέντε λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μέρους ο Ολυμπιακός είχε διπλή φάση. Πρώτα με αδυναμία του γκολκίπερ της Ναϊμέγκεν να κάνει μία καλή έξοδο χάνοντας τη μπάλα αλλά με τον Ελ Καμπί να μην τελειώνει την φάση. Και μετά με ένα χαμένο τετ α τετ του Ζέλσον. Το πρώτο 45λεπτο έκλεισε τελικώς στο 0-0 με τον Ολυμπιακό να βιώνει αρκετές δύσκολες στιγμές κυρίως από την δεξιά του πλευρά με Ροντινέϊ και να κρατά σε επίπεδο προσώπων από την μέση και μπροστά την εικόνα του Γκουστάβο Σα.

Ποιoς άλλος; Ο Ελ Καμπί φυσικά για το 0-1

Ο Ολυμπιακός την βρήκε την επιθετική αντίδραση που έψαχνε στο 46ο λεπτό. Έπειτα από πολύ ωραία ατομική ενέργεια του Γκουστάβο Σα η άμυνα της Ναϊμέγκεν αδράνησε σε 2ο χρόνο και ο συνήθης ύποπτος, Αγιούμπ Ελ Καμπί με σουτ σκόραρε. Στο δε 48’ ο Σα είχε σουτ έξω.

Οι Ολλανδοί προσπάθησαν να ξαναβγούν μπροστά. Είχαν ένα σουτ του Μπίσκοφ – ιδιαίτερα καλό – που πέρασε εκτός εστίας.για υπάρξει στο δίλεπτο 68’ – 69’ ένας εξαιρετικός ξανά Πόποβιτς που σταμάτησε τους Μπισκοφ και Λίνσεν.

Το 1-1 ο Λίνσεν, η αποβολή του Φορτούνη και το ορθά ακυρωθέν γκολ της Ναϊμέγκεν

Στο 70ό λεπτό ο Λίνσεν από κοντά έκανε το 1-1 έπειτα από την ασίστ του Μπίσκοφ. Οι Ολλανδοί βρήκαν – δυστυχώς για τους Πειραιώτες – το γκολ που τόσο έψαχναν εκείνη την στιγμή.

Στο 80ό λεπτό ο Φορτούνης αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για μαρκάρισμα χαμηλά στον Νεγιασμιτς ενώ σε πρώτο χρόνο είχε δει κίτρινη. Ο Μαριάνι αφού είδε ο ίδιος την φάση προχώρησε σε αναθεώρηση της απόφασής του, την οποία αμφισβήτησαν οι Ερυθρόλευκοι ενώ πριν με την κίτρινη φώναζαν οι Ολλανδοί. Στο 93’ ο Σερχούις σκόραρε με κεφαλιά έπειτα από μπαλιά του Μορ ωστοσο το γκολ αυτό ακυρώθηκε σωστά με τον Μορ να είναι εκτεθειμένος όπως διαπιστώθηκε μετά την εξέταση της φάσης. Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τις 2 ομάδες στο 1-1 και έτσι πήγαμε στην παράταση.

Το 2-1 από τα πόδια του πρώην ερυθρόλευκου Εμρέ Μορ και πρόκριση η Ναϊμέγκεν

Στα πρώτα λεπτά της παράτασης μετά το πολύ καλό σουτ του Ρόκα στο 94’ που πέρασε λίγο έξω η Ναϊμέγκεν έκανε το 2-1. Σκόρερ από κοντά ήταν ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Εμρέ Μορ. Στην συνέχεια οι Πειραιώτες έψαξαν το γκολ με παίκτες όπως οι Ρόκα, Τσικίνιο και Ελ Καμπί αλλά δεν τα καταφέραν και ενώ απειλήθηκαν κιόλας σε κάποια σημεία.

MVP: Βάζουμε τον Εμρέ Μορ καθαρά για το 2-1. Ο πρώην μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έβαλε το νικητήριο γκολ και άρα αυτό της πρόκρισης για τους Ολλανδούς.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Για τη Ναϊμέγκεν εκτός από τον αρχηγό του Σερί φοβερά επικίνδυνος υπήρξε ο Μπίσκοφ που είχε και ασίστ ενώ ο Λίνσεν ήταν ο σκόρερ του 1-1. Γενικά αρκετοί μεσοεπιθετικοί της την βοήθησαν στην γρήγορη μεταβαση της μπάλας, όπως ο εξαιρετικός και πάντα ποιοτικός Τάντιτς.

Για τους Πειραιώτες εάν δούμε την κανονική διάρκεια ήταν εν πρώτοις ο Πόποβιτς που τον κράτησε όρθιο σε τουλάχιστον 4 φάσεις και ο Ελ Καμπί για το 0-1. Ο Γκουστάβο Σα για την εικόνα και την συνεισφορά του στο 0-1 και εδώ θα έμπαινε και ο Φορτούνης για το δημιουργικό μπουστάρισμα που έδωσε ωστόσο η αποβολή του στο 80’ άφησε τους Πειραιώτες με 10 παίκτες.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ζέλσον για την γενικότερη εικόνα του. Δεν ήταν ουσιαστικός για μεγάλο διάστημα του αγώνα. Ο Ροντινέϊ επίσης για το κακό πρόσωπο που είχε στα μετόπισθεν και όχι για μπροστά. Γενικά η δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού είχε αμυντικό πρόβλημα για ώρα στο ματς. Σίγουρα δεν ήταν καλό για τον Μουζακίτη που έγινε αλλαγή στην αλλαγή.

Η ΓΚΑΦΑ: Θα βάλουμε την φάση του 2-1 των Ολλανδών για την συνολική μη ερυθρόλευκη αντίδραση. Εκεί όπου ο Μορ έβαλε το 2ο γκολ της Ναϊμέγκεν.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Στον Ολυμπιακό δεν έδειξαν να συμφωνούν με την απόφαση του Μαριάνι να αποβάλλει τον Φορτούνη για μαρκάρισμα στον Νέγιασμιτς. Η απόφαση αυτή εληφθη σε 2ο χρόνο και έπειτα από τσεκάρισμα στο VAR. Γενικά είχε τα λάθη του ο Ιταλός ρέφερι σε επίπεδο καρτών και φάουλ. Ορθώς δεν μέτρησε το 2-1 του Σερχούις.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Αποστολή δεν επετεύχθη στο Ναϊμέγκεν για τον Ολυμπιακό. Οι Ολλανδοί μπήκαν πιο δυνατά στο ματς όπου είχαν αρκετές φάσεις και παρότι έμειναν πίσω στο σκορ με 0-1 πήγαν το ματς στο 2-1 στην παράταση. Ο Ολυμπιακός είχε κάποια καλά διαστήματα στο ματς που δεν του έφτασαν και ενώ μένοντας με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φορτούνη από το 80ό λεπτό και μετά το έργο του έγινε ακόμα πιο δύσκολο. Το τελικό 2-1 άφησε τους Ερυθρόλευκους εκτός της συνέχειας του Champions League.

ΝΑΪΜΕΓΚΕΝ: Κρετάζ Ορτέγκα, Σάντλερ (34’ Περέϊρα), Νέγιασμιτς, Σερί, Τάντιτς, Λεμπρετόν (106’ Νιούτνικ), Στορμ, Φόνβιλ, Ουαϊσα (27’ λ.τρ. Μορ, 106’ Κερς), Λίνσεν (106’ Μοντέιρο) και Μπίσκοφ (86’ Σίερχουις).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πόποβιτς, Μπρούνο, Πιρόλα, Ρέτσος (103’ Σμαϊλοβιτς), Ροντινέϊ, Γκαρθία (72’ Σιπιόνι), Έσε, Γκουστάβο Σα (61’ Μουζακίτης, 103’ Τσικίνιο), Ζότα (15’ λ.τρ. Φορτούνης), Ζέλσον (72’ Ρόκα) και Ελ Καμπί.

