Ο Ολυμπιακός από τη στιγμή που αποκλείστηκε στην Ολλανδία θα αγωνιστεί στη League Phase του Europa League.

Ο Ολυμπιακός δεν θα αγωνιστεί την ερχόμενη σεζόν στη League Phase του Champions League. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «λύγισε» στην παράταση στη ρεβάνς της Ολλανδίας, ενώ έπαιζε με δέκα παίκτες και συνεπώς έμεινε εκτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όμως το ευρωπαϊκό ταξίδι συνεχίζεται.

Από τη στιγμή που οι Πειραιώτες άρχισαν τις υποχρεώσεις τους από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League είχαν εξασφαλισμένη θέση στη League Phase της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της UEFA. Από τη στιγμή που δεν ήρθε η πρόκριση επί των Ολλανδών οι Ερυθρόλευκοι συνεχίζουν απευθείας στο Europa League, δίχως να παίξουν σε άλλο προκριματικό γύρο.

O Ολυμπιακός από τη στιγμή που θα αγωνιστεί στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της UEFA εξασφάλισε 4.310.000 ευρώ, ενώ το ποσό θα ανέβει από το value pillar. Χαρακτηριστικό πως εάν προκρινόταν στο Champions League το αντίστοιχο ποσό θα ήταν 18.620.000 ευρώ, δίχως πάλι να υπολογίζουμε το value villar.

H κλήρωση για τη League Phase του Europa League θα γίνει στις 28 Αυγούστου.

Τα έσοδα στο Europa League