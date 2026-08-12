Ο Ολυμπιακός κινείται εδώ και μέρες για έναν δημιουργικό χαφ, είναι ανοιχτό να πάρει ακόμα έναν, πλην όμως έχει να κρατήσει κάτι καλό σε αυτό το σκέλος από τη Ναϊμέγκεν.

Δεν ήταν μία καλή ευρωπαϊκή βραδιά αυτή στη Ναϊμέγκεν για τον Ολυμπιακό με την ήττα με σκορ 2-1 από την ολλανδική ομάδα. Έτσι οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν στη League Phase του Europa League καθώς αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Champions League. Πάνω σε αυτό το κομμάτι έχει τη σημασία του η κατάρτιση της μεσαίας γραμμής για τη νέα σεζόν.

Ο Ολυμπιακός σε αυτή την φάση δεν είναι κρυφό ότι θα κλείσει τουλάχιστον ένα οκτάρι. Έναν δηλαδή όσο πιο «μπαλάτο» χαφ, ενώ είναι ανοιχτό να κλείσει δύο μέσους για τη νέα σεζόν.

Ως προς τη συγκεκριμένη παράμετρο υπήρξε και μία θετική - σχετικά με το αγωνιστικό κομμάτι - εξέλιξη σε μία αποτυχημένη αγωνιστική βραδιά στην Ολλανδία. Αυτή αφορά στην παρουσία του Γκουστάβο Σα. Παίκτης που έδειξε ικανός να δώσει σημαντικά πράγματα. Να κυνηγήσει φάσεις, να δημιουργήσει, να ντριμπλάρει, να δώσει ασίστ και αρκετά ακόμα.

Δεν ήταν μόνο η φάση του 0-1 που συνεργάζεται με τον Φορτούνη, περνάει φοβερά μέσα από 2 αντιπάλους του και έστειλε τη μπάλα προς την εστία για να διώξει ο γκολκίπερ της Ναϊμέγκεν και να βρει δίχτυα μετά ο Ελ Καμπί. Ακόμα και στον αμυντικό και τακτικό τομέα επιχείρησε να βγάλει δυναμισμό παίζοντας δεκάρι βέβαια, που είναι η βασική του θέση.

Η παρουσία του Σα όχι μόνο ανοίγει τη... βεντάλια των επιλογών των Πειραιωτών για τον άξονα αλλά και τους δίνει και άλλη προοπτική για την θέση Νο10 και όχι μόνο. Παρόλα αυτά η ανάγκη ακόμα και για 2 δημιουργικούς μέσους υπάρχει για το υπάρχον ρόστερ και γενικά θα πρέπει να περιμένουμε και άλλες αλλαγές από μεριάς προσώπων για την ερυθρόλευκη μεσαία γραμμή.