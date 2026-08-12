Ο Βόσνιος επιθετικός βρέθηκε στις εξέδρες του γηπέδου της Ναϊμέγκεν στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον φίλο του Ντούσαν Τάντιτς.

Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χθες με την Ολλανδική Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δίχως να καταφέρει να πάρει τη πρόκριση, καθώς ηττήθηκε από τους γηπεδούχους με 2-1 στη παράταση.

Ο Έντιν Τζέκο βρέθηκε στο Gofferstadion για να παρακολουθήσει τη προσπάθεια του φίλου του, Ντούσαν Τάντιτς, με τον οποίο συνυπήρξαν ως συμπαίκτες στο κοινό τους πέρασμα από τη Φενέρμπαχτσε τις σεζόν 2023-2025.

Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Τάντιτς να κάνει νόημα με χαμόγελο στον Τζέκο, ο οποίος ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, ενώ σηκώθηκε από τη θέση του.

Οι δύο φίλοι δεν βρέθηκαν αυτή τη φορά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έδειξαν έμπρακτα πως υποστηρίζουν με τη πρώτη ευκαιρία ο ένας τον άλλο.