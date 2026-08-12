Ολυμπιακός: Ο Τζέκο είδε από κοντά την αναμέτρηση με τη Ναϊμέγκεν
Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε χθες με την Ολλανδική Ναϊμέγκεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δίχως να καταφέρει να πάρει τη πρόκριση, καθώς ηττήθηκε από τους γηπεδούχους με 2-1 στη παράταση.
Ο Έντιν Τζέκο βρέθηκε στο Gofferstadion για να παρακολουθήσει τη προσπάθεια του φίλου του, Ντούσαν Τάντιτς, με τον οποίο συνυπήρξαν ως συμπαίκτες στο κοινό τους πέρασμα από τη Φενέρμπαχτσε τις σεζόν 2023-2025.
Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον Τάντιτς να κάνει νόημα με χαμόγελο στον Τζέκο, ο οποίος ανταπέδωσε τον χαιρετισμό, ενώ σηκώθηκε από τη θέση του.
Οι δύο φίλοι δεν βρέθηκαν αυτή τη φορά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά έδειξαν έμπρακτα πως υποστηρίζουν με τη πρώτη ευκαιρία ο ένας τον άλλο.
Edin Džeko travelled to Nijmegen today to support his friend Dušan Tadić during the Champions League qualifying match against Olympiacos.— The Bosnian (@TheBosnian11) August 11, 2026
Tadić and Džeko played together at Fenerbahçe from 2023 to 2025, and it seems their friendship is still going strong. Great to see these two… pic.twitter.com/QXLuDMxovG
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