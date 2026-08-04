Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός, χωρίς ιδέες και δημιουργία, υπέφερε από τη Ναϊμέγκεν, όμως... κράτησε το μηδέν (0-0) με τις μεγάλες επεμβάσεις του Πόποβιτς και πλέον την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία θα παίξει τα... ρέστα του για να μείνει ζωντανός στον δρόμο προς τη League Phase. Αποδοκιμασίες μετά τη λήξη.

Ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις φετινές του επίσημες υποχρεώσεις, καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» και πλέον πάει στην Ολλανδία για να διεκδικήσει εκ νέου την πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών του Champions League.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κυκλοφορούσε περισσότερο την μπάλα στο πρώτο μέρος, παρ'όλα αυτά ο Πόποβιτς χρειάστηκε να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις για να κρατήσει πίσω το μηδέν. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Βάσκος τεχνικός έκανε τέσσερις αλλαγές, ωστόσο δεν μπόρεσε να φτάσει με τους παίκτες του στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Μεντιλίμπαρ πρέταξε τους παίκτες του σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Στο δεξί άκρο της άμυνας βρισκόταν ο Σάλιακας, ενώ στο αριστερό ο Μπρούνο. Η δυάδα των στόπερ αποτελούνταν από τον Ρέτσο και τον Κάρμο. Γκαρθία και Μουζακίτης στα χαφ, στο δεξί φτερό της επίθεσης ο Ροντινέι και στο αριστερό ο Ρόκα. Τέλος, ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί, που βρισκόταν στην «αιχμή του δόρατος».

Από την πλευρά της η Ναϊμέγκεν του Ντικ Σρέντερ παρατάχθηκε σε 3-4-2-1. Στην εστία των Ολλανδών βρισκόταν ο Γκρετάθ. Στα μετόπισθεν οι Στορμ, Σάντλερ και Φονβίλ. Στο κέντρο οι Ουάισα, Μοντέιρο, Νέτζασμικ και Λεμπρετον, ενώ στην επίθεση οι Σερί και Μπίσκοφ, με μοναδικό προωθημένο τον Λίνσεν.

Ο Ολυμπιακός την κατοχή, η Ναϊμέγκεν την καλύτερη ευκαιρία

Στο 10ο λεπτό ο Τσικίνιο ανετράπη μέσα στην περιοχή, ωστόσο ο διαιτητής δεν διαπίστωσε κάποια παράβαση κι έδωσε συνέχεια στο ματς.

Η πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό ήρθε λίγο αργότερα, με τον Χρήστο Μουζακίτη στο 13' να αναλαμβάνει την εκτέλεση ενός κόρνερ. Ο Κάρμο σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους, πήρε την μπάλα και την έστειλε στον Ορτέγκα, με τον Αργεντινό τροφοδοτεί τον Ρέτσο. Ο αρχηγός των Ερυθρολεύκων επιχείρησε εκεί να σκοράρει με το κεφάλι, αλλά ήταν άστοχος.

Στο 20' καλή στιγμή για τη Ναϊμέγκεν, με τον Φονβίλ να δοκιμάζει ένα σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και τον Πόποβιτς να διώχνει εύκολα σε κόρνερ. Αμέσως μετά την εκτέλεσή του ο Ολυμπιακός ξεχύθηκε στην αντεπίθεση και προσπάθησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για γκολ, ωστόσο δεν του βγήκε και η άμυνα των Ολλανδών είχε επιστρέψει.

Στο 26ο λεπτό ο Ολυμπιακός κέρδισε φάουλ σε καλό σημείο με τον Μουζακίτη, όμως ο Ροντινέι δεν κατάφερε να ευστοχήσει με το απευθείας σουτ που επιχείρησε. Λίγο αργότερα (29'), ο Σερί έκανε το γύρισμα μέσα στην περιοχή και για πολύ λίγο δεν έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Πόποβιτς.

Οι παίκτες του Σρέντερ είχαν δοκάρι στο 31', όμως η φάση ήταν ως μη γενόμενη καθώς είχε προηγηθεί οφσάιντ. Στο 35ο λεπτό και ο Ρόκα έπεσε μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να δίνει ξανά συνέχεια στο ματς. Ο Ροντινέι επιχείρησε να απαντήσει λίγα δευτερόλεπτά αργότερα δοκιμάζοντας ένα σουτ έξω από την περιοχή, με τον Κρετάθ να αποκρούει.

Αδύναμο σουτ από τον Ρόκα στο 42΄, το οποίο κατέληξε στην αγκαλιά του γκολκίπερ της ΝΕΚ, ενώ λίγο πριν την ανάπαυλα (45'), ο Μοντέιρο προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Πόποβιτς με τον δεύτερο να αποκρούει.



Ούτε οι αλλαγές έφεραν το γκολ κι όλα ανοιχτά στη ρεβάνς

Ο Ζέλσον μπήκε φορτσάτος στο ματς και παραλίγο να σκοράρει στο 48΄, αλλά ήταν άστοχος. Ο Πορτογάλος απείλησε ξανά στο 51ο λεπτό, όμως έχασε κι εκεί το τετ α τετ, με τον γκολκίπερ της Ναϊμέγκεν να διώχνει. Οι Ολλανδοί πάτησαν περιοχή στο 53'΄, κατάφεραν να βγάλουν ωραίες συνεργασίες, αλλά ο Μοντέιρο δεν μπόρεσε να νικήσει τον Πόποβιτς.

Ήταν εμφανές πως η Ναϊμέγκεν είχε μπει πιο αποφασισμένη στο δεύτερο ημίχρονο και κέρδιζε μέτρα απέναντι στον Ολυμπιακό. Παραλίγο να δεχθούν γκολ οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ, καθώς στο 54΄ άφησαν τους αντιπάλους τους αφύλακτους μέσα στην περιοχή, όμως εκείνοι δεν συνεργάστηκαν σωστά και δεν μπόρεσαν τελικά να σκοράρουν.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει στο ματς, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού να αποχωρεί στο 64΄και τον Σμαΐλοβιτς να πραγματοποιεί το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα. Έτσι, ο Βάσκος τεχνικός εξάντλησε όλες του τις αλλαγές λίγο αφότου συμπληρώθηκε μια ώρα αγώνα.

Στο 71΄ο Ελ Κααμπί σπατάλησε μια πολύτιμη ευκαιρία, με τον Μαροκινό να βρίσκεται σε θέση βολής και να στέλνει την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα της Ναϊμέγκεν. Λίγο μετά ο Ζέλσον κατάφερε να βγει μόνος του και να κάνει το γύρισμα προς τον Ελ Κααμπί, με τον στράικερ του Ολυμπιακού να μην προλαβαίνει την μπάλα.

Ο Ολυμπιακός είχε καλή στιγμή με τον Μπρούνο στο 82ο λεπτό, με τον μπακ των Πειραιωτών να αστοχεί από διαγώνια θέση. Μοιρασμένη η κατοχή στο δεύτερο μέρος, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να φτάσει στο γκολ και να περιμένει τη ρεβάνς.

Ο MVP: Μπορεί να είχε 1-2 εξόδους που δεν έκανε καλό υπολογισμό, όμως ο Πόποβιτς ήταν φύλακας άγγελος για τον Ολυμπιακό όπου χρειάστηκε και κράτησε το «μηδέν» με εντυπωσιακές αποκρούσεις.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Ο Ντάνι Γκαρθία μαζί με τον Χρήστο Μουζακίτη στον άξονα είχαν θετική παρουσία για τον Ολυμπιακό στο πρώτο μέρος, όμως στο δεύτερο ξεχώρισε στη μεσαία γραμμή ο χαφ των Ολλανδών Νέγιασμιτς.



Η ΓΚΑΦΑ: Στο 54' η άμυνα του Ολυμπιακού ολιγώρησε πλήρως και παραλίγο να δεχθούν το γκολ εκεί οι Πειραιώτες. Για... καλή τους τύχη οι Ολλανδοί μπερδεύτηκαν μέσα στην περιοχή και δεν μπόρεσαν να σκοράρουν.



ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ισπανός Χοσέ Μαρία Σάντσεθ άφησε τον κόσμο του Ολυμπιακού αρκετά παραπονεμένο, κυρίως για την ανατροπή του Τσικίνιο μέσα στην περιοχή στην αρχή του ματς.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί την κατάμεστη έδρα του και να πάρει προβάδισμα πρόκρισης επί της Ναϊμέγκεν, με το 0-0 να αφήνει τα πάντα ανοιχτά εν όψει της ρεβάνς στην Ολλανδία.

Οι ενδεκάδες:

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Σάλιακας (Μαφέο 57'), Κάρμο (Πιρόλα 57'), Ρέτσος (Σμαΐλοβιτς 65'), Μπρούνο, Γκαρθία, Μουζακίτης, Ρόκα (Ζέλσον 45'), Τσικίνιο (Σίλβα 57'), Ροντινέι, Ελ Κααμπί

Ναϊμέγκεν: Κρέταθ, Φονβίλ, Σάντλερ (Σλαντλερ Άροεν (74'), Στορμ, Λέμπρετον, Νέγιασμιτς, Mοντέιρο, Ουάσα, Μπίσκοφ, Σερί, Λίνσεν (Τάντιτς 74')