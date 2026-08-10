Οι ατάκες του τεχνικού της Ναϊμέγκεν Ντικ Σρόιντερ και του αρχηγού Τσέρι για τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό.

Ο τεχνικός της Ναϊμέγκεν Ντικ Σρόιντερ στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, δεν ήταν τόσο επικριτικός προς τη διοίκηση για τις μεταγραφές.

Μετά την εντός έδρας ήττα από την Τέλσταρ για το πρωτάθλημα είχε παραπονεθεί, λέγοντας ότι έχει διαθέσιμους μόνο δύο αμυντικούς. Στη σημερινή συνέντευξη Τύπου, ωστόσο, ήταν πιο ήρεμος.

Θέλω απλά να νικήσουμε τον Ολυμπιακό και να προκριθούμε», είπε ο Σρόιντερ χωρίς να σταθεί στις μεταγραφές. Όταν, όμως, η συνέντευξη Τύπου ολοκληρώθηκε ο προπονητής της ολλανδικής ομάδας και ο αρχηγός, ο μέσος Τιαρόν Τσέρι, παρατήρησαν ότι έκανε πολλή ζέστη στην αίθουσα Τύπου του γηπέδου «Goffert».

Ο Γενικός Διευθυντής Βίλκο φαν Σάικ, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη είπε «Μπράβο, προπονητή», μ' ένα χαμόγελο στο πρόσωπο, επειδή ο Σρόιντερ δεν αναφέρθηκε στα μεταγραφικά. Και τότε εκείνος έκανε νέο παράπονο: «Έχω ακόμα κάτι να παραπονεθώ... Ένα κλιματιστικό!».

Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος τόνισε ότι η ήττα από την Τέλσταρ ήταν ένα καμπανάκι. «Θέλω απλά να νικήσω με τους παίκτες που έχω στη διάθεσή μου. Με αυτήν την ομάδα, θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει και την Τέλσταρ», είπε λοιπόν και πρόσθεσε:

«Και μ' αυτή την ομάδα θα μπορούσαμε να είχαμε νικήσει την Τέλσταρ. Δεν παραπονιέμαι για το ρόστερ και έχουμε τους παίκτες για να πάρουμε την πρόκριση.

Το 0-0 στην Ελλάδα είναι μία καλή βάση και δεν θέλω η ομάδα να μπει φοβισμένα. Ο Ολυμπιακός έχει την πίεση για το γκολ κι εμείς θα μπούμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Δεν φοβόμαστε τον Ολυμπιακό. Δεν θα παίξουμε για την ισοπαλία φυσικά. Το 0-0 εκτός έδρας, έδειξε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε τον Ολυμπιακό στα μάτια. Θα παίξουμε με την ένταση και την επιθετικότητα που μας διακρίνει».

Ο Τσέρι, ο οποίος εκπροσώπησε τους συμπαίκτες του τόνισε: «Έχουμε την ευκαιρία ν' αποκλείσουμε έναν μεγάλο αντίπαλο. Υπάρχει πίστη για τη νίκη και την πρόκριση. Στο πρώτο ματς αν είχαμε κυκλοφορήσει καλύτερα τη μπάλα, θα είχαμε σκοράρει».



