Η Aimé Leon Dore παρουσίασε τη νέα Fall / Winter 2026 Olympiacos F.C. Capsule Collection συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τον Ολυμπιακό η οποία και κρατά από το 2025.

Η παρουσίαση της νέας φθινοπωρινής και χειμερινής κολεξιόν (από την Aimé Leon Dore στο εξωτερικό) με προϊόντα και ρούχα του Ολυμπιακού έγινε στις 21 Οκτωβρίου 2026, συνεχίζοντας τη συνεργασία του brand από τη Νέα Υόρκη (με τον Ελληνοαμερικανό Teddy Santis ή Τέντι Σάντις) με την ομάδα του Πειραιά.

Μέσα στις επιλογές για όποιον θέλει να αγοράσει ρούχα του Ολυμπιακού υπάρχει και ένα ερυθρόλευκο varsity jacket με όλα τα αστέρια του συλλόγου (συν αυτό του ιστορικού Ευρωπαϊκού), που κοστολογείται στα 1.635 ευρώ. Η κολεξιόν αυτή έχει 18 διαφορετικά κομμάτια και μέσα της είναι ενταγμένα καπέλα, σκούφοι, φόρμες και φούτερ, με ορισμένα προϊόντα να έχουν ήδη κάνει sold out.

To varsity jacket (γνωστό και ως κολεγιακό μπουφάν ή letterman jacket) είναι ένα αθλητικό και casual εξωτερικό ένδυμα με τη δική του σφραγίδα και διαδρομή. Γνωστό και ως κολεγιακό μπουφάν (college), αλλά και ως letterman - όπως προαναφέραμε - ή ως baseball jacket, το varsity έλκει την καταγωγή του από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού και όπως προδίδει η μία από τις πολλές ονομασίες του είναι ταυτισμένο με την ενδυμασία των φοιτητών στα κολέγια και τα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Πρωτοεμφανίστηκε το 1865 όταν φορέθηκε από τη φοιτητική ομάδα μπέιζμπολ του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

Τα πολύ καλά αυτά σχέδια έχει επιμεληθεί η εταιρία «Aime Leon Dore». Πρόκειται για ένα διεθνές μπραντ και γνωστό για τα ιδιαίτερα σχέδια στα ρούχα. Ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιλτιάδης, είναι που έχει κάνει σχετικές αναρτήσεις ενώ έκανε Insta Story και για την τελευταία κολεξιόν. Τη νέα σειρά ρούχων της συγκεκριμένη εταιρίας την επιμελείται ο Τέντι Σάντις, ο οποίος είναι και φίλος με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη.

Η πρώτη συνεργασία του Ολυμπιακού με τη συγκεκριμένη εταιρεία ήρθε ως μέρος της capsule συλλογής Φθινόπωρο – Χειμώνας 2025, που ήταν αφιερωμένη στα 100 χρόνια της ομάδας και από αυτήν προέκυψε επετειακό τζάκετ, που φόρεσαν και οι παίκτες των Ερυθρόλευκων. Ήταν η είσοδος του Ολυμπιακού στον κόσμο του συγκεκριμένου lifestyle καθώς η Aime Leon Dore έχει βγάλει ρούχα για μεγάλα brands όπως η Porsche, η New Balance, η Timberland κ.α..