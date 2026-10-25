Παγίδες κρύβει το κυρίως!

Το κυριακάτικο κυρίως πιάτο της 8 ης αγωνιστικής στη Super League έχει πολλές ενδιαφέρουσες μονομαχίες.

Αρχή ην στο «Γ. Καραϊσκάκης» όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Καλαμάτα (16:00). Η ομάδα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ βαδίζει από νίκη σε νίκη και μετά το 1-0 επί της Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο συνέχισε απτόητη στο Europa League με 3/3 στη League Phase και έξι σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι Μεσσήνιοι του Παναγιώτη Χριστοφιλέα έχουν ανέβει στους 10 βαθμούς μετά τις δύο σερί εντυπωσιακές νίκες, το 1-3 στην Τούμπα και το 4-3 επί του ΟΦΗ, ωστόσο οι Πειραιώτες που είναι δεύτεροι με 16 βαθμούς έχουν κρατήσει το μηδέν σε 5/6 τελευταία παιχνίδια τους. Στο 1.62 η «ερυθρόλευκη» νίκη με N/G.

Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός (18 βαθμοί) δοκιμάζεται στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο (18:00) όπου οι «πράσινοι» θα έχουν τη συμπαράσταση χιλιάδων οπαδών τους. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ προέρχεται από δύο συνεχόμενες πεντάρες, εντός κι εκτός Ελλάδας, με 5-1 επί του Αστέρα στο πρωτάθλημα και 1-5 επί της Καϊράτ στο Conference League.

Όσο για τους Θεσσαλούς του Κώστα Μπράτσου προέρχονται από τη λευκή ισοπαλία στη Λιβαδειά, παραμένοντας κολλημένοι στην τελευταία θέση και δυσκολεύονται να σκοράρουν έχοντας 6 γκολ σε 7 αγώνες. Στο 1.83 το N/G.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» ο Άρης αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο (19:30) με την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου να έχει δύο σερί νίκες με τελευταία το 1-2 επί της Κηφισιάς. Όσο για τους Περιστεριώτες που έχουν αγώνα λιγότερο (σ.σ. αναβολή του αγώνα με την ΑΕΚ) δεν έχουν ακόμα νίκη και τη δεύτερη χειρότερη επίθεση. Στο 1.87 το Under 2.5.

Το πρόγραμμα κλείνει στο «Παγκρήτιο» όπου ο ΟΦΗ υποδέχεται τον ΠΑΟΚ (20:00) σε μια «ασπρόμαυρη» μονομαχία. Οι Κρητικοί του Χρήστου Κόντη έχουν μείνει στους 10 βαθμούς μετά την ήττα από την Καλαμάτα (4-3) ενώ ηττήθηκαν και στο Europa League από τη Λεβερκούζεν (0-2), ενώ η ομάδα του Αλέσιο Λίσι (15 βαθμοί) λύγισε τον Ηρακλή στο φινάλε (2-1).

Πριν το 0-0 των δύο ομάδων στη League Phase του κυπέλλου προηγήθηκαν έξι μεταξύ τους ματς με Over 2.5 και το νέο Over 2.5 είναι στο 1.78.

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