Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών (25/10) αγώνων της 8ης αγωνιστικής της Superleague.

Η δράση της 8ης αγωνιστικής της Superleague ολοκληρώνεται σήμερα (25/10) με τέσσερις συναρπαστικές αναμετρήσεις. Αρχικά στις 16:00 (Magenta Sport 1 League) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» τη νεοφώτιστη Καλαμάτα, με μοναδικό σκοπό τη νίκη και τους τρεις βαθμούς που θα τον διατηρήσουν σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή.

Αργότερα στις 18:00 (Magenta Sport 2 League) ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στον «καταπράσινο» Βόλο για να αναμετρηθεί με την ομώνυμη ομάδα της Μαγνησίας, έχοντας στο πλευρό του πάνω από 20.000 φίλους του.

Στις 19:30 ο Άρης θα φιλοξενήσει στο Κλεάνθης Βικελίδης τον Ατρόμητο (Nova Sports Prime), με στόχο την τρίτη του σερί νίκη στο πρωτάθλημα και τέλος στις 20:00 ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στο Ηράκλειο για να τεθεί αντιμέτωπος με τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο (Magenta Sport 1 League).

Οι μεταδόσεις της ημέρας