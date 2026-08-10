Ολυμπιακός: Αναχώρησε για Ολλανδία η αποστολή
Με προορισμό την Ολλανδία, η αποστολή του Ολυμπιακού μπήκε στο αεροπλάνο και πέταξε για την πρώτη εκτός έδρας ευρωπαϊκή μάχη της φετινής σεζόν, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.
Ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε νωρίτερα τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, με τον Σαντιάγκο Έσε, να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και να είναι στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού.
Αναλυτικά η αποστολή των Ερυθρόλευκων: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέϊ, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ζότα Σίλβα
🔴⚪️ Η αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ολλανδία.
✈️ Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/F8wr5ORjET— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 10, 2026
Το Gazzetta θα βρίσκεται στο Ναϊμέγκεν και θα σας μεταφέρει κλίμα, ειδήσεις και όσα χρειάζεται να ξέρετε για τη σπουδαία αυτή ρεβάνς του Ολυμπιακού.
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