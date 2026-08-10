Η αποστολή του Ολυμπιακού επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο και πέταξε για την Ολλανδία, ενόψει του επαναληπτικού αγώνα με τη Ναϊμέγκεν. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Με προορισμό την Ολλανδία, η αποστολή του Ολυμπιακού μπήκε στο αεροπλάνο και πέταξε για την πρώτη εκτός έδρας ευρωπαϊκή μάχη της φετινής σεζόν, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Ο προπονητής των Πειραιωτών, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε νωρίτερα τους ποδοσφαιριστές που θα ταξιδέψουν στην Ολλανδία, με τον Σαντιάγκο Έσε, να έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και να είναι στη διάθεση του Βάσκου τεχνικού.

Αναλυτικά η αποστολή των Ερυθρόλευκων: Πόποβιτς, Ορτέγκα, Στουρνάρας, Σάλιακας, Σμαϊλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Κουτσίδης, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Ροντινέϊ, Έσε, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Καμπί, Ζότα Σίλβα

🔴⚪️ Η αναχώρηση του Ολυμπιακού για την Ολλανδία.



✈️ Αποστολή: Δημήτρης Τομαράς#olympiacosfc pic.twitter.com/F8wr5ORjET August 10, 2026

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